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SAP Aktie unter Verkaufsdruck - 11.06.2026
Am 11.06.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um -3,15 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.
SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.
Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,15 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,15 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,78 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -8,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,75 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -29,31 % erlebt.
SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,03 %
|1 Monat
|+0,75 %
|3 Monate
|-12,78 %
|1 Jahr
|-44,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kursentwicklung vor dem Hintergrund eines risk-on/off Marktumfelds, KI‑Narrativ und gestiegener Verschuldung. Anhänger betonen stabilen Cashflow und solide Fundamentaldaten, Gegner warnen vor Bewertungsrisiken durch neue Schulden und eine unveränderte 2027‑Guidance, was die nachbörsliche Reaktion mit -10% erklärt. Kursziele reichen von ca. 89€ bis 129€, Langfrist-Potenzial wird Richtung ~200€ diskutiert.
Zur SAP Diskussion
Informationen zur SAP Aktie
Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,93 Mrd. € wert.
Anleger lassen Vorsicht walten
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,09 %. Oracle notiert im Minus, mit -9,88 %. ServiceNow verliert -1,76 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,74 %.
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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.