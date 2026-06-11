Merz verteidigt seinen Reformkurs

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat eindringlich für den von ihm und seiner schwarz-roten Bundesregierung eingeschlagenen Reformkurs geworben. "Entweder wir scheuen Veränderungen, und zwar Veränderungen, die zunächst auch Einschränkungen bedeuten", sagte der CDU-Chef in einer Regierungserklärung im Bundestag. Oder "wir nutzen die Stärken und Potenziale, die wir haben, um das Ruder für alle herumzureißen und uns auf allen Feldern, auf denen das nötig ist, wieder besser aufzustellen".

Er und seine Regierung hätten sich "für diesen zweiten Weg entschieden und für diesen zweiten Weg auch geworben. Und wir wollen ihn mit der von mir geführten Bundesregierung auch weiter einschlagen. Wir sind dazu fest entschlossen", betonte der Bundeskanzler./bk/DP/stk



