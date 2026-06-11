ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Hermes auf 1850 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel Hermes auf 1850 Euro
- Einstufung bleibt Buy trotz Zielkürzung durch Berenberg
- Anderson kürzt Branchentargets im Schnitt um 7 Prozent
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli. Hermes lobte er für die ausdauernde Markenstärke./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 1.674 auf Tradegate (11. Juni 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +4,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 174,24 Mrd..
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.051,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +3,00 %/+57,53 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1850 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hermes International - 886670 - FR0000052292
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hermes International. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!