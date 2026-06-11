Berenberg senkt Ziel für Hermes auf 1850 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 1.674 auf Tradegate (11. Juni 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +4,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 174,24 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.051,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +3,00 %/+57,53 % bedeutet.