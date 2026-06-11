Gesundheitsämter bauen Personal auf

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Gesundheitsämter in Deutschland bauen weiter Personal auf. Zum Jahresende 2025 arbeiteten in Deutschland 27.225 Personen in den Behörden, das waren 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Die Zahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten lag Ende 2025 bei 22.110 und stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent. Die Zahl sei stärker gewachsen als im Jahr 2024, erklärte das Bundesamt.