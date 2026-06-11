Heidelberger Druckmaschinen Aktie klettert deutlich - 11.06.2026

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie notiert aktuell bei 1,5710€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1310 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Nach einem Plus von +3,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,5710€, mit einem Plus von +9,10 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Heidelberger Druckmaschinen Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,58 %.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +10,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen -25,98 % verloren.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,13 % 1 Monat +2,25 % 3 Monate +9,58 % 1 Jahr -2,54 %

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 11.06.2026, 09:40 Uhr

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 471,94 Mio. € wert.

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Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.