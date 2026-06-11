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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer Aktie heute im Minus (5,4050€) - 11.06.2026

    Am 11.06.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -2,52 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie heute im Minus (5,4050€) - 11.06.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    Wie hat sich die TeamViewer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die TeamViewer Aktie ist bisher um -2,52 % auf 5,4050 gefallen. Das sind -0,1400  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,52 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,70 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um -7,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um -7,67 % verloren.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,25 %
    1 Monat +1,00 %
    3 Monate +21,70 %
    1 Jahr -47,69 %
    Stand: 11.06.2026, 09:40 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um Teamviewers Bewertung und Kursentwicklung im Vergleich zu Nexthink und 1E (DEX). Diskussionsteilnehmer sehen Potenzial durch Margen, Produktbreite und Wachstum; Skeptiker verweisen auf Nexthink-Bewertung um 3 Mrd. USD und schätzen Teamviewer etwa halb so hoch (inkl. Schulden). Kursentwicklung wird von KI-News und Leerverkäufen beeinflusst; DEX-Strategie wird diskutiert; Kursziele bis 2026 sind Thema.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 938,73 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Ibiden & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -2,43 %
    -8,27 %
    +1,00 %
    +21,70 %
    -47,69 %
    -59,68 %
    -81,75 %
    -82,09 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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