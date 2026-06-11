TeamViewer Aktie heute im Minus (5,4050€) - 11.06.2026

Die TeamViewer Aktie ist bisher um -2,52 % auf 5,4050€ gefallen. Das sind -0,1400 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,52 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,70 %.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um -7,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um -7,67 % verloren.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,25 % 1 Monat +1,00 % 3 Monate +21,70 % 1 Jahr -47,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 11.06.2026, 09:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um Teamviewers Bewertung und Kursentwicklung im Vergleich zu Nexthink und 1E (DEX). Diskussionsteilnehmer sehen Potenzial durch Margen, Produktbreite und Wachstum; Skeptiker verweisen auf Nexthink-Bewertung um 3 Mrd. USD und schätzen Teamviewer etwa halb so hoch (inkl. Schulden). Kursentwicklung wird von KI-News und Leerverkäufen beeinflusst; DEX-Strategie wird diskutiert; Kursziele bis 2026 sind Thema.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 938,73 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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