🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnthropic AktievorwärtsNachrichten zu Anthropic

    KI-Notbremse für Regierungen?

    481 Aufrufe 481 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fable 5: Das stärkste Claude-Modell ist jetzt für alle da

    Anthropic macht sein mächtigstes KI-Modell öffentlich, allerdings mit harten Sicherheitsgrenzen und dem Ruf nach staatlicher Notbremse.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Notbremse für Regierungen? - Fable 5: Das stärkste Claude-Modell ist jetzt für alle da
    Foto: Matteo Della Torre - NurPhoto

    Anthropic bringt sein leistungsstärkstes KI-Modell erstmals auf den Massenmarkt. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude hat sein sogenanntes Fable-5-Modell für alle Nutzer über die API und Enterprise-Pläne freigegeben. Gleichzeitig fordert Firmengründer Dario Amodei Regierungen auf, sich das Recht zu sichern, gefährliche KI-Systeme notfalls zu stoppen.

    Fable 5 basiert auf der Mythos-Modellreihe, die Anthropic im April zunächst nur ausgewählten Partnern zur Verfügung gestellt hatte, unter anderem wegen Bedenken rund um Cybersicherheit. Vergangene Woche wurde der Zugang auf mehrere Hundert Organisationen in 15 Ländern ausgeweitet, mit Schwerpunkt auf Betreibern kritischer Infrastruktur. Nun steht das Modell grundsätzlich jedem offen, der über die API oder verbrauchsbasierte Enterprise-Tarife auf Claude zugreift.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    226,27€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 8,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    175,81€
    Basispreis
    2,40
    Ask
    × 8,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fable 5 überzeugt laut Anthropic vor allem bei Softwareentwicklung, komplexen Wissensaufgaben und der Verarbeitung visueller Inhalte. Doch das Unternehmen setzt klare Grenzen: In Hochrisikobereichen wie Biologie, Chemie und Cybersecurity verweigert das Modell Antworten und leitet Anfragen automatisch an das ältere Modell Opus 4.8 weiter.

    Interne Stresstests mit mehr als tausend Stunden Angriffsversuchen hätten keine universellen Sicherheitslücken zutage gefördert, schreibt Anthropic. "Wir haben mit externen Red-Teaming-Organisationen zusammengearbeitet, die ebenfalls keine universellen Schwachstellen finden konnten", heißt es seitens des Unternehmens.

    Neu ist auch die Datenrichtlinie: Alle Anfragen an Fable 5 und das parallel aktualisierte Mythos 5 werden künftig 30 Tage lang gespeichert – auch wenn Unternehmenskunden zuvor Null-Speicher-Vereinbarungen hatten. Die Daten sollen ausschließlich zur Abwehr neuartiger Angriffe genutzt werden, nicht zum Training. Analysten sehen darin einen möglichen Branchenstandard: Wer die stärksten Modelle nutzen will, akzeptiert künftig eine Mindestüberwachung als Sicherheitsmaßnahme.

    Parallel dazu tritt Amodei öffentlichkeitswirksam für strengere staatliche Kontrolle ein. In einem Blogbeitrag forderte er, dass Regierungen KI-Systeme auf Risiken in Bereichen wie Cyberangriffe, Biowaffen und unkontrollierte Selbstoptimierung prüfen lassen können – ähnlich wie es Luftfahrtbehörden mit Flugzeugen tun. Anthropic warnte zudem, KI-Systeme könnten sich bald eigenständig weiterentwickeln, ohne menschliche Eingriffe. Dieser Vorstoß brachte dem Unternehmen bereits Kritik aus Teilen der Branche und dem Weißen Haus ein.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Notbremse für Regierungen? Fable 5: Das stärkste Claude-Modell ist jetzt für alle da Anthropic macht sein mächtigstes KI-Modell öffentlich, allerdings mit harten Sicherheitsgrenzen und dem Ruf nach staatlicher Notbremse. Für die Nutzung von Fable 5 sollen Nutzer außerdem kräftig zur Kasse gebeten werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     