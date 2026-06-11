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    123fahrschule SE: HV 2026 bestätigt Vorstandstrategie mit großer Mehrheit

    Mit überwältigender Zustimmung stellt die Hauptversammlung 2026 die Weichen: 123fahrschule SE setzt auf Transformation, Plattformstrategie und profitables Wachstum.

    123fahrschule SE: HV 2026 bestätigt Vorstandstrategie mit großer Mehrheit
    Foto: adobe.stock.com
    • Ordentliche Hauptversammlung 2026 bestätigte die Strategie von Vorstand und Aufsichtsrat mit sehr großen Mehrheiten; alle Tagesordnungspunkte mit Zustimmungsquoten zwischen 95,9 % und 97,45 % angenommen (Entlastung Vorstand 95,95 %, Aufsichtsrat 95,99 %).
    • Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und die Bestellung des Abschlussprüfers für 2026 wurden jeweils mit 97,45 % beschlossen.
    • Mathias Mandt mit 96,24 % erneut in den Aufsichtsrat gewählt; er bringt umfangreiche Erfahrung in Plattformarchitekturen, datengetriebenen Geschäftsmodellen und strategischer Nutzung von Künstlicher Intelligenz ein.
    • Andreas Günther mit 96,24 % in den Aufsichtsrat offiziell gewählt (zuvor Ersatzmitglied); er steuert operative und unternehmerische Erfahrung bei, u. a. durch seine Rolle beim Wachstum von Tricentis.
    • Vorstand sieht 123fahrschule SE auf Kurs für das Inkrafttreten der Fahrschulreform zum 01.01.2027; operative Transformation bereits gestartet (ca. Hälfte der Mietverträge gekündigt, Präsenztheorie vollständig auf E‑Learning umgestellt, dreistufige Expansionsstrategie vorangetrieben).
    • Finanzziel 2026: erwartete EBITDA‑Steigerung auf 1,5–2,5 Mio. EUR; strategische Ausrichtung hin zu einer skalierbaren Ausbildungs‑ und Plattformgesellschaft mit wiederkehrenden Erlösstrukturen.

    Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im Plus.


    123fahrschule

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    ISIN:DE000A2P4HL9WKN:A2P4HL
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