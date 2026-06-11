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    AKTIEN IM FOKUS

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    Oracle trübt Stimmung im Software-Sektor - SAP unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Oracle Kursrutsch belastet deutsche Softwarewerte
    • SAP Nemetschek Teamviewer mit deutlichen Kursverlusten
    • Oracles Investitionspläne und schwächeres SaaS Wachstum
    AKTIEN IM FOKUS - Oracle trübt Stimmung im Software-Sektor - SAP unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen erneuten Kursrutsch beim US-Konzern Oracle lässt am Donnerstag auch die Anleger deutscher Softwareaktien nicht kalt. Die Titel von SAP erhöhten ihr Minus am Vormittag auf 4,5 Prozent und auch jene von Nemetschek und Teamviewer gab zuletzt um bis zu 4,2 Prozent nach. Oracle wurde derweil außerbörslich mit einem fast zehn Prozent großen Kursrutsch taxiert.

    In ersten Reaktionen wurden die Resultate von Oracle zwar gelobt, laut einem Händler trübten die für 2027 angepeilten Investitionen in Datencenter und Cashflow-Belastungen jedoch das Bild. Bedeutend für Firmensoftware-Anbieter wie SAP sei auch, dass sich der Umsatz der Amerikaner im Cloud-Softwarebereich (SaaS) verlangsamt habe. SAP sei zwar weniger stark von Investitionen abhängig als Oracle, aber die Nachrichten seien im Gesamtpaket auch für SAP negativ./tih/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 58,40 auf Tradegate (11. Juni 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,82 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,50 %/+61,25 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck bei SAP durch sektorweite Kapitalabflüsse aus Tech/Software/AI und allgemeine Risikoaversion, nicht um plötzlich schwache operative Zahlen. Diskutiert werden die fundamentale Stärke, die Frage, ob SAP AI monetarisieren und Preissetzungsmacht behalten kann, antizyklische Kaufideen, hohe Volatilität sowie technische Marken (Unterstützung 163 EUR; weitere Zonen 129,60 und 119 EUR).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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