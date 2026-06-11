Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 11.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,22 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.161,57 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,45 %, Infineon Technologies +2,94 %, RWE +2,48 %
Flop-Werte: SAP -3,30 %, Deutsche Telekom -2,60 %, BMW -2,21 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.314,27 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Hochtief +5,09 %, AIXTRON +4,72 %, Jenoptik +3,57 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,13 %, Redcare Pharmacy -3,02 %, RENK Group -2,53 %
Der TecDAX steht bei 3.942,68 PKT und verliert bisher -0,30 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +9,48 %, SUESS MicroTec +6,19 %, AIXTRON +4,72 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,13 %, SAP -3,30 %, Deutsche Telekom -2,60 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:38) bei 6.037,01 PKT und steigt um +0,85 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,45 %, ASML Holding +3,31 %, Infineon Technologies +2,94 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,62 %, SAP -3,30 %, Deutsche Telekom -2,60 %
Der ATX steht aktuell (09:59:29) bei 6.055,91 PKT und steigt um +1,01 %.
Top-Werte: DO & CO +7,01 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,57 %, Erste Group Bank +2,33 %
Flop-Werte: Wienerberger -0,62 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,34 %, Verbund Akt.(A) -0,09 %
Der SMI bewegt sich bei 13.482,83 PKT und steigt um +0,70 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,64 %, ABB +2,07 %, Holcim +1,50 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,96 %, Swisscom -1,23 %, Geberit -0,61 %
Der CAC 40 steht bei 8.180,44 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,95 %, ArcelorMittal +3,91 %, Veolia Environnement +1,99 %
Flop-Werte: Capgemini -3,33 %, Dassault Systemes -2,56 %, ORANGE -1,47 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.074,97 PKT und steigt um +1,22 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,10 %, ABB +2,07 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,00 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,39 %, SKF (B) -0,28 %, Getinge (B) -0,13 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.910,00 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,63 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,56 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,54 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,57 %, Viohalco -0,42 %, Jumbo -0,09 %
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