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    Gewerkschaften

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    Nun müssen richtige Entscheidungen her

    Für Sie zusammengefasst
    • Respektvoller und offener Austausch im Kanzleramt
    • Gewerkschaften brachten Vorschläge für Reformagenda ein
    • Offenheit für weitere Gespräche im Kanzleramt
    Gewerkschaften - Nun müssen richtige Entscheidungen her
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Komma im ersten Satz durch "und" ersetzt)

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Austausch gemeinsam mit Koalition und Arbeitgebern im Kanzleramt ist nach Ansicht der Gewerkschaften respektvoll und offen verlaufen. "Jetzt kommt es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Dachverbandes DGB und der Gewerkschaften verdi, IG Metall und IG BCE. "Wir haben unsere Positionen deutlich gemacht und Vorschläge für eine Reformagenda eingebracht, die wirtschaftliche Stärke, gute Arbeit und soziale Sicherheit schafft."

    Am Mittwochabend hatten sich die Koalitionsspitzen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zum Austausch über die anstehenden Reformvorhaben im Kanzleramt getroffen. Schwerpunkte waren nach Angabe der Gewerkschaften das Lagebild in den Branchen, insbesondere mit Blick auf die Industrie und die Dienstleistungsbranchen, sowie zu den Anforderungen zur Beschäftigungssicherung. Zentral sei auch über steuerliche Entlastungen, soziale Sicherungssysteme und Bürokratieabbau gesprochen worden.

    Die Gewerkschaften zeigten sich offen für weitere Gespräche. "Wir stehen jederzeit bereit, in gleicher oder ähnlicher Zusammensetzung in weiteren Formaten mitzuarbeiten", heißt es in der Erklärung./mee/DP/stw






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