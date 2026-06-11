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    Cobra Electronics erweitert seine professionelle Produktpalette um neue DMR Tier II-konforme Performa-Digitalfunkgeräte in Europa

    Digitale Funklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa

    CHICAGO, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Für kleine und mittlere Unternehmen ist eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Kommunikation unerlässlich. Diese Unternehmen benötigen die Audioqualität und die Funktionen, die digitale Funksysteme bieten, finden aber die derzeitigen Optionen oft überdimensioniert, überteuert und unnötig komplex.

    Cobra Performa 600 Digital and the Cobra Performa 850 Digital Radios

    Mit 65 Jahren Erfahrung im Bereich der Funkgeräte hat sich Cobra Electronics mit der Einführung seiner ersten DMR Tier II Produktlinie auf diese Bedürfnisse eingestellt. Diese Funkgeräte wurden speziell für anspruchsvolle Geschäftsumgebungen entwickelt und bieten eine zuverlässige digitale Leistung ohne die Kosten, den Platzbedarf oder die Komplexität, die bei konkurrierenden Lösungen üblich sind.

    Die Performa Digital Series spiegelt Cobras fokussierten Ansatz zur Lösung von realen Herausforderungen in der Unternehmenskommunikation wider. Die Produktreihe ist kostengünstig, leicht zu implementieren und einfach zu bedienen.

    Die Performa-Produktreihe umfasst zwei Modelle für unterschiedliche Arbeitsumgebungen: Beim Performa 600 Digital stehen Tragekomfort und Einfachheit für hochmobile Teams im Vordergrund, während das Performa 850 Digital mehr Reichweite, Leistung und Anpassungsmöglichkeiten für größere oder anspruchsvollere Standorte bietet. Beide eignen sich für Branchen, in denen Koordination und Mobilität von entscheidender Bedeutung sind, z. B. im Gastgewerbe, im Bildungswesen, in der Lagerhaltung, im Veranstaltungsmanagement und im Gebäudebetrieb. Auf mehrschichtigen, schnelllebigen Baustellen hilft diese DMR Tier II-konforme Ausstattung den Teams, klar zu kommunizieren, schnell zu reagieren und während des gesamten Arbeitstages aufeinander abgestimmt zu bleiben.

    „Klare und zuverlässige Kommunikation ist für den effizienten Betrieb von Teams von entscheidender Bedeutung, aber viele SMBs sind von digitalen Lösungen ausgeschlossen", sagt Jonas Forsberg, Geschäftsführer von Cedar Electronics. „Mit der Erweiterung der Performa-Produktpalette um den digitalen Bereich machen wir die digitale Hochleistungskommunikation zugänglicher und skalierbarer und bieten Unternehmen die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität, die sie benötigen, um effektiv und sicher zu arbeiten." 

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    PR Newswire (dt.)
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    Cobra Electronics erweitert seine professionelle Produktpalette um neue DMR Tier II-konforme Performa-Digitalfunkgeräte in Europa Digitale Funklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen in EuropaCHICAGO, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ - Für kleine und mittlere Unternehmen ist eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Kommunikation unerlässlich. Diese Unternehmen …
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