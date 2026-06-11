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    GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Q1 2026 & Dividende im Überblick

    GoingPublic Media AG legt vorläufige Zahlen für 2025 und das 1. Quartal 2026 vor und gibt Einblick in Ergebnisentwicklung, Beteiligungen und Dividendenvorschlag.

    GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Q1 2026 & Dividende im Überblick
    • Veröffentlichung nicht testierter Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und das 1. Quartal 2026 durch die GoingPublic Media AG.
    • Geschäftsjahr 2025: Umsatz 1,42 Mio. EUR (−14 %), Ergebnis vor Steuern 86 TEUR (Vj. 139 TEUR), EBITDA 98 TEUR (Vj. 146 TEUR), liquide Mittel ca. 380 TEUR; positives Jahresergebnis maßgeblich durch Veräußerung der BondGuide-Anteile (Beteiligungsertrag).
    • Beteiligung: Im Mai 2025 erworbene Substanz Investor Media GmbH (≈38 % Anteil) brachte 2025 rund 600 TEUR Umsatz und ein leicht positives Jahresergebnis.
    • Bilanz 31.12.2025: Eigenkapital 599 TEUR (Eigenkapitalquote 78,6 %), Bilanzsumme 762 TEUR (−42,6 %), Rückgang vor allem wegen hoher Dividenden­ausschüttung für 2024 in Höhe von 630 TEUR.
    • 1. Quartal 2026: Umsatz +17 % auf 299 TEUR (bereinigt ohne Untervermietung ≈+30 %), Ergebnis −32 TEUR (Vj. +48 TEUR), EBITDA −28 TEUR (Vj. +50 TEUR); liquide Mittel 31.3.2026 ca. 440 TEUR.
    • Dividendenvorschlag und Ausblick: Vorstand/Aufsichtsrat schlagen 0,50 EUR Dividende je Aktie aus dem Bilanzgewinn 169 TEUR vor (19 TEUR Vortrag); Hauptversammlung am 17. Juli 2026; Erwartungen für 2026: steigende Umsätze und positives Jahresergebnis.

    Der Kurs von Going Public Media lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,59 % im Minus.


    Going Public Media

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