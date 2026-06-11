Gebühr für Eltern? Ryanair gerät wegen Familiensitzen unter Druck

Ryanair verlangt laut der Aufsichtsbehörde, dass mindestens ein Elternteil bei seinen Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren sitzt. Dies geschieht durch einen sogenannten obligatorischen Familiensitz, der laut CMA in der Regel etwa 8 GBP (9,27 Euro) pro Strecke kostet. Die Reservierung eines Sitzplatzes gegen Gebühr ist für andere Fahrgäste optional. Die CMA erklärte, sie untersuche, ob Ryanairs Vorgehen bedeute, dass "Eltern dafür bezahlen müssen, dass die Fluggesellschaft ihren Verpflichtungen in Bezug auf Kindersicherheit und Behindertenschutz gemäß den Luftfahrtvorschriften nachkommt". Ryanair ist laut der Aufsichtsbehörde "die einzige große Fluggesellschaft, die von Großbritannien aus fliegt und diese Gebühr erhebt".

Ryanair wird wegen der Erhebung von Gebühren an Eltern untersucht, die auf Flügen neben ihren Kindern sitzen möchten. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition & Markets Authority (CMA) erklärte, sie werde prüfen, ob die Praxis "mit dem Verbraucherrecht vereinbar" sei. Die in Dublin ansässige Fluggesellschaft bezeichnete die Untersuchung als "fadenscheinig" und als "gescheiterten Versuch der Starmer-Regierung, vorzugeben, dass sie sich um die Verbraucher kümmert".

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Andere Fluggesellschaften bieten an, Kinder ohne kostenpflichtige Reservierung mit einem Elternteil zusammen fliegen zu lassen oder ihnen bei der Buchung automatisch zusammenhängende Sitzplätze zuzuweisen, so die CMA. Die Untersuchung wird auch prüfen, ob die obligatorische Familiensitzgebühr von Ryanair während des Buchungsprozesses verschleiert wird, also wenn ein Unternehmen den Kunden nicht von Anfang an alle unvermeidbaren Gebühren anzeigt. Die CMA fügte hinzu, dass sie sich noch am Anfang ihrer Untersuchung befinde und "noch keine Schlussfolgerungen darüber gezogen habe, ob Ryanair gegen das Gesetz verstoßen hat".

Hayley Fletcher, leitende Direktorin für Verbraucherschutz bei der CMA, sagte: "Viele Familien sparen für einen Sommerurlaub, und wir wissen, dass zusätzliche Gebühren den Preis schnell in die Höhe treiben können. Unsere Untersuchung wird Ryanairs Vorgehen bei der Reservierung von Familiensitzplätzen und die Art und Weise der Kostendarstellung gegenüber den Verbrauchern prüfen, um festzustellen, ob das Unternehmen mit dem Verbraucherrecht vereinbar ist. Seit einem Jahr fordern wir Unternehmen auf, sicherzustellen, dass ihren Kunden der Gesamtpreis im Voraus angezeigt wird – diejenigen, die dies nicht tun, riskieren ein Eingreifen der CMA.“

Ryanair erklärte in einer Stellungnahme: "Die Familiensitzplatzregelung von Ryanair entspricht vollumfänglich allen relevanten Gesetzen und Vorschriften und spart Familien Geld, wenn sie mit der günstigsten Fluggesellschaft Großbritanniens reisen." Das Unternehmen ergänzte, dass "für Kinder, die neben ihren Eltern sitzen, keine Gebühr erhoben wird" und dass "Eltern, die mit Kindern reisen, nur für einen reservierten Sitzplatz (für Erwachsene) bezahlen". Weiter meinte die Firma: "Diese Scheinuntersuchung der CMA ist ein gescheiterter Versuch der Starmer-Regierung, vorzugeben, sich um die Verbraucher zu kümmern, obwohl sie es nicht geschafft hat, die Luftverkehrsteuer (APD) abzuschaffen, was sofort zu niedrigeren Flugpreisen für alle Verbraucher und zu Wachstum für die britische Luftfahrt, den Tourismus und die gesamte Wirtschaft führen würde. Ryanair freut sich darauf, diese falschen Behauptungen der CMA zu widerlegen."

Die CMA ist eine unabhängige, nicht-ministerielle Regierungsabteilung, die vom Finanzministerium finanziert wird. Die CMA nennt 2 Kernfragen: Erstens, ob die Vertragsklausel zur verpflichtenden Familiensitzplatzbuchung eine unfaire Vertragsbedingung ist. Zweitens, ob die Gebühr im Buchungsprozess ausreichend früh und vollständig im Gesamtpreis auftaucht – also ob es sich um sogenanntes Drip Pricing handelt. Nach britischem Verbraucherrecht müssen unvermeidbare Gebühren im Gesamtpreis sichtbar sein und dürfen nicht erst später addiert werden.

Ryanairs eigene Hilfeseite stützt den Punkt der CMA teilweise: Dort heißt es, Kinder unter 12 Jahren müssten aus Sicherheitsgründen neben einem begleitenden Erwachsenen sitzen; ein Erwachsener, der mit Kindern unter 12 reist, müsse einen Sitz reservieren. Bis zu 4 Kinder in derselben Buchung erhalten dann kostenfrei reservierte Plätze neben diesem Erwachsenen. Der Kostenrahmen ist größer als die häufig genannten 8 britischen Pfund: Laut CMA liegt die verpflichtende Familiensitzgebühr auf Ryanairs Website zwischen 4,50 und 13,50 Euro, umgerechnet etwa 4 bis 12 britische Pfund; am häufigsten seien es rund 8 britische Pfund pro Flugstrecke. Die Gebühr fällt für Hin- und Rückflug separat an.

Rechtlich interessant ist auch der Vergleich mit Italien. Dort hatte die Luftfahrtbehörde ENAC bereits 2021 Gebühren für Sitzplatzreservierungen untersagt, wenn Passagiere neben Kindern unter 12 Jahren oder Menschen mit Behinderung sitzen müssen. Ryanair verlor vor Italiens oberstem Verwaltungsgericht. ENAC argumentierte, die Nähe zwischen Kind und Begleitperson sei mit Sicherheitsverpflichtungen der Airline verbunden und dürfe daher nicht zusätzlich bepreist werden.

Für Ryanair ist das finanziell vermutlich kein existenzielles Thema, aber reputations- und regulatorisch heikel. Die CMA kann unter dem neuen Verbraucherregime bei Verstößen Geldbußen von bis zu 10 Prozent des weltweiten Umsatzes verhängen. Ryanair erzielte im Geschäftsjahr bis Ende März 2026 einen Umsatz von rund 15,54 Milliarden Euro und einen Rekord-Nachsteuergewinn von 2,26 Milliarden Euro. Eine theoretische Maximalstrafe wäre also enorm, praktisch ist bei solchen Fällen aber eher entscheidend, ob Ryanair die Darstellung ändern, Gebühren erstatten oder die Praxis im Vereinigten Königreich anpassen muss.

Die Aktie von Ryanair ist am Donnerstag (11 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,72 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 23,60 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 23,75EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

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