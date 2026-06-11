WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,40 auf 1,60 Euro angehoben, aber die Einstufung vorerst auf "Hold" belassen. Die für 2026/27 angepeilte deutliche Verbesserung der operativen Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) dürfte dann im Bereich sieben Prozent oder mehr liegen und somit weitgehend im Rahmen des Konsens, aber über seiner bisherigen Annahme, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Analyst hob seine Schätzungen an. Größere Aufträge im Rüstungsgeschäft böten Aufwärtspotenzial und Transparenz./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,19 % und einem Kurs von 1,558EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Stefan Augustin

Analysiertes Unternehmen: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1,60

Kursziel alt: 1,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

