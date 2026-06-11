BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Donnerstag den Kapitalmarkttag der Schweden. Ihre Vergangenheit sei bewundernswert, die Präsentation habe ihn aber jetzt nicht gänzlich überzeugt. Es habe keine Konzernziele gegeben, nur einzelne Spartenziele./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 28,45EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



