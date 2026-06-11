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    Saudi-Arabien erlaubt wieder Importe aus dem Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi-Arabien hebt Importverbot gegen Libanon auf
    • Riad nennt Stärkung staatlicher Institutionen
    • Wiederaufnahme der Exporte entlastet Bauern
    Saudi-Arabien erlaubt wieder Importe aus dem Libanon
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT (dpa-AFX) - Nach fünf Jahren hat Saudi-Arabien ein Verbot für Importe aus dem Libanon aufgehoben. Riad begründete den Schritt mit ermutigenden Maßnahmen der libanesischen Regierung zur Stärkung staatlicher Institutionen, wie die saudische Nachrichtenagentur SPA am Mittwochabend berichtete.

    Das Importverbot kappte einen der wichtigsten Exportmärkte des Libanons und setzte vor allem die libanesische Landwirtschaft unter Druck. "Das ist ein echter Wendepunkt", sagte Ibrahim Tarschischi, Vorsitzender des Bauernverbands in der Bekaa-Ebene, der Deutschen Presse-Agentur. Nun gehe es darum, die praktischen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Exporte zu schaffen und offene Fragen wie Transitvisa für Lastwagenfahrer zu klären. Auch Libanons Präsident Joseph Aoun begrüßte die Entscheidung als Ausdruck saudischer Unterstützung für den Libanon.

    Saudi-Arabien hatte 2021 zunächst die Einfuhr von Obst und Gemüse aus dem Libanon gestoppt und schließlich das Verbot auf alle Güter ausgeweitet. Die Behörden des Königreichs begründeten den Schritt damals mit vermehrten Versuchen, Drogen - mutmaßlich von der Hisbollah - über Agrarlieferungen ins Land zu schmuggeln.

    Im Zuge des Krieges zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Hisbollah will die Regierung in Beirut den iranischen Einfluss im Land unterbinden. Beobachter sehen in der Entscheidung Saudi-Arabiens ein Signal, dass Riad wieder Vertrauen in die aktuelle libanesische Führung setzt./arj/DP/stw






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