Leichte Kursgewinne vor EZB-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag vor der erwarteten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 125,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,07 Prozent.

Es gilt als sicher, dass die EZB die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. "Fraglich ist, ob weitere Schritte in Aussicht gestellt werden", heißt es in der Tagesvorschau der Helaba. "Mit einem klassischen Zinserhöhungszyklus ist wohl nicht zu rechnen, Handlungsbereitschaft dürfte aber erneut signalisiert werden."