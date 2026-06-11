JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Biomarker-Daten der FORTITUDE-Studie mit Delpacibart braxlosiran (Del-prax) bei Fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie (FSHD) hätten das gesteckte Ziel erreicht, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Damit sei das Risiko aus der Avidity-Übernahme in gewisser Hinsicht gesunken. Von Avidity stammt der Wirkstoff Del-prax./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 129,3EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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