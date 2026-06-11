Entscheidungen noch vor der Sommerpause

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Treffen zwischen den Koalitionsspitzen mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften fordert Handwerkspräsident Jörg Dittrich rasches Handeln der Bundesregierung. Grundsätzlich sei allen Teilnehmern die Notwendigkeit tiefgreifender wirtschaftspolitischer Reformen bewusst, "auch wenn über die notwendigen Maßnahmen nach wie vor unterschiedliche Sichtweisen bestehen", hieß es in einer Mitteilung. "Jetzt sind die Koalitionspartner gefordert, das erkennbare gemeinsame Reformverständnis noch vor der Sommerpause in politische Entscheidungen zu überführen, welche die Betriebe und Beschäftigten spürbar entlasten."

Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Fachkräftesicherung müsse dabei die Richtschnur für das politische Handeln sein, so Dittrich. "Es liegt nun an den Regierungsparteien, den Wirtschaftsstandort Deutschland mit mutigen Reformen wieder auf einen erfolgreichen Kurs zu bringen."/mee/DP/stw



