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    Indien

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    Drei tote Seeleute nach US-Angriff auf Tanker gefunden

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei indische Besatzungsmitglieder tot aufgefunden
    • 21 indische Crewmitglieder gerettet drei vermisst
    • USA verhängen Hafenblockade gegen Iran als Druckmittel
    Indien - Drei tote Seeleute nach US-Angriff auf Tanker gefunden
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Nach dem Beschuss eines Tankers im Golf von Oman durch das US-Militär sind nach Angaben Indiens drei zunächst vermisste indische Besatzungsmitglieder tot aufgefunden worden. Ihre Leichen seien entdeckt und identifiziert worden, schrieb der indische Schifffahrtsminister Sarbananda Sonowal auf der Plattform X.

    Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben am Mittwoch das unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrende Schiff "Settebello" beschossen. Es soll versucht haben, iranisches Öl zu transportieren. Die Besatzung habe sich den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt, hieß es.

    Nach Angaben des Außenministeriums in Neu-Delhi konnten 21 indische Besatzungsmitglieder gerettet werden. Drei weitere galten zunächst als vermisst. Das Ministerium hatte den Angriff verurteilt. Laut Berichten indischer Medien hatte das Außenministerium aus Protest den stellvertretenden Botschafter der USA in Neu-Delhi einbestellt.

    Die Blockade der USA

    Die USA haben eine Blockade iranischer Häfen verhängt als Reaktion auf die faktische Blockade der Straße von Hormus durch den Iran. Seit Mitte April wurden nach US-Angaben nun insgesamt acht Schiffe manövrierunfähig gemacht. Mit der Blockade der Häfen machen die USA Druck auf den Iran, der wirtschaftlich stark vom Ölhandel abhängt./dg/DP/stw





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