Tocvan im Sturm des Goldmarktes: Operativ auf Kurs, an der Börse unter Druck

Während die Tocvan-Aktie in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten ist, zeigt ein aktueller Social-Media-Beitrag von CEO Brodie Sutherland ein völlig anderes Bild vor Ort auf dem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko.

„Trotz eines volatilen Marktumfelds bauen wir weiter und treiben die Exploration voran“, schrieb Sutherland und brachte damit die aktuelle Situation des Unternehmens treffend auf den Punkt.

Denn operativ geht Tocvan weiterhin planmäßig voran. Nach Angaben des CEO wurde die rund 6 Hektar große Fläche für die geplante Pilotmine vorbereitet. Der Bau des Haufenlaugungs-Pads läuft, Trenching-Arbeiten und die Lagerung von Erzmaterial sind im Gange. Gleichzeitig wurden mittlerweile mehr als 7.200 m neue Bohrungen abgeschlossen, während Laborergebnisse für über 4.800 m Bohrungen noch ausstehen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen laut Sutherland weiterhin über mehr als 8 Mio. CAD an Betriebskapital (working capital).

„Trotz eines volatilen Marktumfelds bauen wir weiter und explorieren. Die 6 Hektar große Fläche für die Pilotanlage wurde vorbereitet, während das Haufenlaugungs-Pad errichtet wird. Trenching-Arbeiten und die Aufhaldung von Erzmaterial laufen. Bislang wurden über 7.200 m neue Explorationsbohrungen abgeschlossen, während die Ergebnisse für mehr als 4.800 m noch ausstehen. Mit mehr als 8 Mio. CAD Working Capital werden wir weiterhin voranschreiten.“ @SutherlandPGeo auf X.comam 11. Juli 2026 Das veröffentlichte Bild mitsamt dem Video zeigen deutlich, dass auf Gran Pilar inzwischen weit mehr geschieht als klassische Exploration. Straßen, Arbeitsflächen und Infrastruktur werden vorbereitet, während das Unternehmen gleichzeitig seine Explorationsaktivitäten fortsetzt.

Der Kurs erzählt derzeit eine andere Geschichte

Trotz dieser Fortschritte ist die Aktie in den vergangenen Monaten stark gefallen. Vom Jahreshoch bei rund 1,30 CAD Anfang 2026 ging es bis in den Bereich von 0,45 CAD zurück.

Langfristige Gegenüberstellung von Tocvan Ventures und dem Goldpreis. Während Gold seit 2024 einen historischen Bullenmarkt durchlief, fiel Tocvan zuletzt auf eine mehrjährige Unterstützungszone zurück. Für antizyklische Investoren stellt sich die Frage, ob der Markt hier eine operative Entwicklung übersieht, die heute deutlich weiter fortgeschritten ist als bei den letzten Kursen um 0,50 CAD.

Auf den ersten Blick könnte man falsche Schlüsse ziehen und denken, dass mit dem Projekt etwas nicht stimmt. Die Marktdaten sprechen jedoch eher für eine andere Erklärung.

Der TSX Venture Index, die wichtigste Heimatbörse für zahlreiche Explorationsgesellschaften, befindet sich seit Monaten in einem klaren Abwärtstrend. Auch der TSX Gold Index hat nach seiner starken Rallye zu Jahresbeginn deutlich korrigiert.

Zusätzlich geriet auch der Goldpreis selbst unter Druck. Nach dem Anstieg auf knapp 5.600 USD je Unze Anfang des Jahres korrigierte Gold zuletzt deutlich und notiert inzwischen bei 4.081 USD.

Gerade Junior-Explorer reagieren auf solche Marktbewegungen oft überproportional. Kleinere, positive Unternehmensmeldungen reichen dann häufig nicht aus, um sich gegen den allgemeinen Verkaufsdruck im Sektor zu stemmen.

Nach dem starken Anstieg bis auf fast 5.600 USD je Unze hat der Goldpreis inzwischen rund 28% korrigiert und erreicht nun eine bedeutende langfristige Unterstützungszone bei etwa 4.066 USD. Genau an dieser Aufwärtstrendlinie fand Gold bereits Ende 2024 Unterstützung, bevor die nächste Rallyephase begann. Chartquelle: @johnjhin7 auf X.com am 10. Juni 2026

Ein bemerkenswerter Extremwert

Besonders interessant ist derzeit ein Blick auf den Gold Miners Bullish Percent Index. Dieser Marktindikator misst, wie viele Goldminenaktien sich technisch in einem bestätigten Aufwärtstrend befinden. Aktuell liegt der Wert bei null.

Bullish Percent Index bei null: Ein historisches Extrem, das in der Vergangenheit häufig nahe wichtiger Tiefpunkte im Goldminen-Sektor auftrat. Chartquelle: @RonStoeferle auf X.com am 10. Juni 2026

Mit anderen Worten: Nahezu keine Goldminenaktie befindet sich derzeit noch in einem technischen Aufwärtstrend. Schlechter kann die Marktstimmung kaum werden.

Historisch waren derart extreme Werte häufig weniger ein Warnsignal am Ende eines Bullenmarktes, sondern vielmehr Ausdruck von Frustration und maximalem Pessimismus innerhalb des Sektors. Genau solche Phasen gingen in der Vergangenheit oftmals bedeutenden Erholungsbewegungen voraus.

Ronnie Stöferle, der diesen Chart gestern auf X.com teilte, wies darauf hin, dass der Index zuletzt Ende 2015 auf null gefallen war. Damals markierte dies rückblickend einen extremen Stimmungstiefpunkt im Goldminen-Sektor. In den darauffolgenden Jahren stieg der Goldpreis von rund 1.200 USD auf über 2.000 USD im Jahr 2020.

Mit anderen Worten: Der damalige Nullstand war keine Bestätigung für ein dauerhaft schwaches Umfeld, sondern erwies sich im Nachhinein als Phase der Marktbereinigung, bevor der Goldsektor in einen mehrjährigen Aufwärtstrend überging.

Fundamentaldaten versus Marktstimmung

Für Investoren ist dieser Unterschied entscheidend. Ein fallender Aktienkurs aufgrund operativer Probleme, Finanzierungsschwierigkeiten oder Projektstillstand wäre ein Warnsignal.

Ein fallender Aktienkurs aufgrund einer sektorweiten Risikoaversion und schwacher Marktstimmung ist dagegen eine völlig andere Situation. Genau das scheint derzeit bei Tocvan der Fall zu sein.

Während der Markt verkauft, arbeitet das Unternehmen weiter an mehreren Fronten gleichzeitig:

Pilotminen-Infrastruktur wird aufgebaut

Haufenlaugungs-Anlage wird vorbereitet

Trenching-Programme laufen

Über 7.200 m neue Bohrungen wurden abgeschlossen

Mehr als 4.800 m Bohrergebnisse stehen noch aus

Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide Kassenposition

Gran Pilar ist darüber hinaus vollständig genehmigt für die geplante Pilotproduktion und weitere Exploration. Die Pilotanlage soll bis zu 50.000 t Erzmaterial verarbeiten und stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg von der Exploration in Richtung Produktion und ersten Cashflow dar.

Fazit

Der aktuelle Kursverlauf der Tocvan-Aktie spiegelt derzeit vor allem die Schwäche des gesamten Goldminen-Sektors wider.

Operativ liefert das Unternehmen dagegen weiterhin Fortschritte: Die Pilotmine nimmt sichtbar Form an, umfangreiche Bohrprogramme mit aktuell 2 Bohrgeräten laufen, Tausende Meter Bohrergebnisse stehen noch aus und die vorhandenen Geldmittel reichen aus, um die aktuellen Marktturbulenzen zu überstehen.

Das ist ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Junior-Explorern, die sich in einem schwachen Marktumfeld oft nur schwer oder nur zu ungünstigen Konditionen finanzieren können. Tocvan hat in dieser Hinsicht frühzeitig gehandelt: Das Unternehmen konnte bei Kursen bei 1 CAD mehr als 10 Mio. USD in die Kasse holen und damit seine längerfristigere Finanzierung sichern, ohne in der aktuellen Schwächephase unter finanziellen Druck zu geraten. Gleichzeitig blieb die Verwässerung vergleichsweise begrenzt.

Der Gold Miners Bullish Percent Index zeigt parallel dazu eine der pessimistischsten Stimmungen im Goldminen-Sektor seit vielen Jahren. Wann sich diese Stimmung dreht, weiß niemand.

Fest steht jedoch: Während große Teile des Marktes im Frust versinken, wird auf Gran Pilar weiterhin gebaut, gebohrt und in Richtung Produktion entwickelt.

Gerade in einer zu erwarteten Erholungsphase liegt hier die grosse Chance für Tocvan. Denn wenn der Sturm im Goldminen-Sektor vorbei ist, suchen Investoren häufig zuerst nach Unternehmen, die stark korrigiert haben, aber operativ intakt geblieben sind, finanziell solide dastehen und keine große Finanzierung mit starker Verwässerung benötigen.

Tocvan erfüllt derzeit genau dieses Profil: Ein deutlich gefallener Aktienkurs, aber gleichzeitig sichtbarer Projektfortschritt, laufende Bohrprogramme, zahlreiche ausstehende Bohrergebnisse, eine starke Kassenposition und die Möglichkeit, Gran Pilar unabhängig von der aktuellen Marktstimmung konsequent weiterzuentwickeln.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,49 CAD (10.06.2026)

Marktkapitalisierung: 39 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,293 EUR (10.06.2026)

Marktkapitalisierung: 23 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation, Bedeutung und potenzielle wirtschaftliche Relevanz von Explorations-, Bohr-, Probenahme-, geochemischen, geophysikalischen und geologischen Ergebnissen auf dem Gran-Pilar-Projekt; die Annahme, dass identifizierte mineralisierte Trends, Strukturkorridore, Zielgebiete oder Anomalien auf ein großflächiges Gold-Silber-System oder ein distriktweites mineralisiertes System hinweisen könnten; die potenzielle Größe, Kontinuität, Orientierung, Mächtigkeit, Ausdehnung und wirtschaftliche Bedeutung mineralisierter Zonen; die Interpretation und mögliche Bedeutung laufender Bohraktivitäten, ausstehender Laborergebnisse, geologischer Modelle und weiterer Explorationsarbeiten; die Durchführung, den Umfang, die Geschwindigkeit und die Wirksamkeit laufender und geplanter Explorationsprogramme; die Möglichkeit weiterer Entdeckungen, Erweiterungen oder Bestätigungen mineralisierter Systeme; die Vorbereitung, Entwicklung, Errichtung, Inbetriebnahme und den Betrieb einer Pilotmine oder Pilotanlage, einschließlich Annahmen hinsichtlich Zeitplan, Verarbeitungskapazität, Skalierbarkeit, Genehmigungslage, technischer Umsetzbarkeit und möglichem zukünftigen Cashflow; die Verfügbarkeit geeigneten Materials für Pilotbetrieb und Verarbeitung; metallurgische Testarbeiten und deren mögliche Auswirkungen auf Gewinnungsraten, Verarbeitung und technische Realisierbarkeit; die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel zur Durchführung geplanter Maßnahmen; die Interpretation von Infrastrukturmaßnahmen, Erdarbeiten, Haufenlaugungs-Anlagen, Baufortschritten und operativen Aktivitäten; den erwarteten zeitlichen Ablauf künftiger Explorationsergebnisse, Entwicklungsentscheidungen, operativer Fortschritte und weiterer Unternehmensmeldungen; sowie Aussagen zur Marktstimmung, Branchenentwicklung, relativen Unternehmensbewertung, möglichen Neubewertung des Unternehmens, antizyklischen Investmentchancen, Marktzyklen, Aufholpotenzialen oder einer zukünftigen stärkeren Wahrnehmung durch Investoren. 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