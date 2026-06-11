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    Iran schließt Hormus komplett - und die OpenAI KI-Abwärtsspirale!

    Damit wird zunehmend klar, was im KI-Sektor passiert: man investiert massiv Geld, pumpt sich das Geld von Aktien-Inhabern (nachdem der Kredit-Markt immer skeptischer wird) und liefert sich aber gleichzeitig einen Preiskr

    Der Iran schließt die Straße von Hormus komplett - und OpenAI muss die Preise senken, um gegen Anthropic konkurrieren zu können! Damit wird zunehmend klar, was im KI-Sektor passiert: man investiert massiv Geld, pumpt sich das Geld von Aktien-Inhabern (nachdem der Kredit-Markt immer skeptischer wird) und liefert sich aber gleichzeitig einen Preiskrieg mit absehbar sinkenden Umsätzen. Das ist nicht gerade eine attraktive Mischung und passt nicht so recht zur KI-Euphorie, oder? Daher sind OpenAI und Oracle, die besonders miese Zahlen schreiben und extrem verschuldet sind, perspektivisch in ernster Gefahr! Heute Nacht hat Trump den Iran bombardieren lassen, Teheran schlug zurück - die Spirale geht immer weiter, weil der US-Präsident fälschlicherweise glaubt, dass die Anwendung von Gewalt das Regime in Teheran zu einem Deal zwingen könnte..

    Hinweise aus Video:

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    2. WM 2026: FIFA setzt auf den Boom – doch Amerika fragt: „Who’s Messi?“

     

    Das Video "Iran schließt Hormus komplett - und die OpenAI KI-Abwärtsspirale!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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