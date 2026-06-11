Der Iran schließt die Straße von Hormus komplett - und OpenAI muss die Preise senken, um gegen Anthropic konkurrieren zu können! Damit wird zunehmend klar, was im KI-Sektor passiert: man investiert massiv Geld, pumpt sich das Geld von Aktien-Inhabern (nachdem der Kredit-Markt immer skeptischer wird) und liefert sich aber gleichzeitig einen Preiskrieg mit absehbar sinkenden Umsätzen. Das ist nicht gerade eine attraktive Mischung und passt nicht so recht zur KI-Euphorie, oder? Daher sind OpenAI und Oracle, die besonders miese Zahlen schreiben und extrem verschuldet sind, perspektivisch in ernster Gefahr! Heute Nacht hat Trump den Iran bombardieren lassen, Teheran schlug zurück - die Spirale geht immer weiter, weil der US-Präsident fälschlicherweise glaubt, dass die Anwendung von Gewalt das Regime in Teheran zu einem Deal zwingen könnte..

Hinweise aus Video:

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2. WM 2026: FIFA setzt auf den Boom – doch Amerika fragt: „Who’s Messi?“

Das Video "Iran schließt Hormus komplett - und die OpenAI KI-Abwärtsspirale!" sehen Sie hier..