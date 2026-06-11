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    Drei Verletzte nach US-Angriffen in Provinz Teheran

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Verletzte in der Provinz Teheran eingeliefert
    • Explosionen nahe Teheran in der Nacht gemeldet
    • US-Militär attackierte Überwachung und Flugabwehr
    Drei Verletzte nach US-Angriffen in Provinz Teheran
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den US-Angriffen im Iran in der Nacht sind einem lokalen Medienbericht zufolge drei Menschen in der Provinz Teheran verletzt worden. Diese seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, berichtete das Portal "Mehr" unter Berufung auf die Notdienstzentrale weiter.

    In der Nacht hatten sich nahe der iranischen Hauptstadt Teheran mehrere Explosionen ereignet. Das US-Militär sprach in der Nacht von Angriffen auf militärische Überwachungs- und Kommunikationsanlagen sowie Anlagen der Flugabwehr im Iran./mar/DP/stk



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    Drei Verletzte nach US-Angriffen in Provinz Teheran Bei den US-Angriffen im Iran in der Nacht sind einem lokalen Medienbericht zufolge drei Menschen in der Provinz Teheran verletzt worden. Diese seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, berichtete das Portal "Mehr" unter Berufung auf die …
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