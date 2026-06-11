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    Merz

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    Bereit für Einsatz in Hormus-Straße nach Kriegsende

    Für Sie zusammengefasst
    • Regierung will Straße von Hormus aktiv sichern
    • Bundeswehr bereitet Minenjagdboote für Einsatz vor
    • Iran soll Nuklearprogramm überprüfbar beenden
    Merz - Bereit für Einsatz in Hormus-Straße nach Kriegsende
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz unterstreicht die Bereitschaft der Bundesregierung, sich an der Sicherung der für die weltweite Öl- und Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus zu beteiligen. Dies gelte, "sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen", betonte der CDU-Chef in einer Regierungserklärung im Bundestag vor dem Hintergrund anhaltender gegenseitiger Angriffe der USA und Irans. "Bis dahin gilt: Wir setzen uns für eine diplomatische Lösung des Konfliktes ein."

    Deutschland sei bereit, nach einem Ende des Konflikts in der Golfregion dort Verantwortung zu übernehmen, sagte der Kanzler. Ziel bleibe, dass der Iran sein Nuklearprogramm überprüfbar und auf Dauer beende. Zudem müsse Sicherheit für Israel und die gesamte Region garantiert sein, "sonst wird es keinen Frieden in der Region geben". Die Bundeswehr bereitet sich seit Mai auf einen möglichen Einsatz unter anderem mit Minenjagdbooten in der Straße von Hormus vor.

    Die USA und der Iran hatten sich vergangene Nacht erneut schwer gegenseitig beschossen. Trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe schaukelt sich der Konflikt damit hoch. Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit einer kompletten Sperrung der Straße von Hormus sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Das US-Regionalkommando Centcom schrieb dagegen auf X: "Handelsschiffe fahren weiterhin heute Nacht in die Straße von Hormus ein und heraus."/bk/DP/stw






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