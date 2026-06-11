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    Zypern zahlt Rückkehrprämien an syrische Familien

    Für Sie zusammengefasst
    • Zypern zahlt 2000€ für Erwachsene 1500€ Kinder
    • Ein Erwachsener pro Familie bleibt bis Aug 2028
    • Lage in Syrien nach Sturz al-Assad im Dezember 2024
    Zypern zahlt Rückkehrprämien an syrische Familien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Zypern will syrische Flüchtlinge mit einer Prämie zur freiwilligen Rückkehr in ihr Heimatland bewegen. Das neue Programm der Regierung richtet sich an die rund 20.000 in der EU-Inselrepublik lebenden Syrer mit Asyl- oder subsidiärem Schutzstatus und ist besonders auf Familien zugeschnitten. Wie der für Migration zuständige stellvertretende Innenminister Nikolas Ioannidis im Fernsehsender Alpha sagte, erhält ab sofort jeder zurückkehrende Erwachsene 2.000 Euro, für jedes Kind werden 1.500 Euro gezahlt. Alleinstehende syrische Flüchtlinge erhalten 1.500 Euro.

    Anreiz auch mit begrenzter Bleiberegel

    Zugleich sieht das Programm vor, dass pro Familie ein erwachsenes Familienmitglied bis August 2028 mit einer speziellen Aufenthaltserlaubnis in Zypern bleiben und uneingeschränkt arbeiten darf. Diese Regelung solle den ausreisenden Familienmitgliedern den Neustart in Syrien erleichtern und zugleich helfen, Arbeitskräftemängel in verschiedenen Wirtschaftsbereichen der Insel abzufedern, sagte Ioannidis. In Zypern gibt es vor allem in der Tourismusbranche großen Personalmangel.

    Die Lage in Syrien hat sich nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember 2024 deutlich verändert. Dadurch haben sich die Voraussetzungen geändert, auf deren Grundlage vielen Syrern ursprünglich internationaler Schutz in der EU gewährt wurde./tt/DP/stw







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