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    Lage für ukrainische Truppen bei Kostjantyniwka kritisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Kostjantyniwka in Halbeinkreisung durch Russland
    • Kontrolle der Nachschubwege verschärft Logistikkrise
    • Kostjantyniwka könnte noch im Sommer untergehen
    Lage für ukrainische Truppen bei Kostjantyniwka kritisch
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - Die Lage für die Verteidiger der Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine hat sich weiter verschlechtert. "Kostjantyniwka selbst befindet sich in einer Halbeinkreisung, da der Gegner im Bereich von Tschassiw Jar und Berestok vorgestoßen ist", sagte Serhij Jaryj, Kommandeur eines Drohnenbataillons der 28. mechanisierten Brigade, dem Nachrichtenportal Hromadske. Die russische Armee versuche die zwei Hauptnachschubwege in die Stadt zu kontrollieren. "Dadurch ist die Logistik in einer sehr angespannten Lage: Evakuierungen, Versorgung und das Nachführen von Infanterie nach Kostjantyniwka sind sehr erschwert".

    Ukrainische Lagekarten bestätigen die Umfassung der stark zerstörten Industriestadt von drei Seiten. Zuvor hatten auch andere ukrainische Militärs die Lage als sehr schwierig geschildert.

    Die Führung in Kiew sprach zuletzt vor allem international davon, den russischen Vormarsch aufgehalten und Gebiete zurückerobert zu haben. Doch selbst ukrainische Karten zeigen ein Vorrücken russischer Truppen, wenn auch langsamer als noch in den Wintermonaten. Beobachter gehen davon aus, dass Kostjantyniwka noch in den Sommermonaten fallen könnte. Von den größeren Städten im Gebiet Donezk blieben dann nur noch Slowjansk, Kramatorsk und Druschkiwka unter ukrainischer Kontrolle./ast/DP/stw






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    Lage für ukrainische Truppen bei Kostjantyniwka kritisch Die Lage für die Verteidiger der Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine hat sich weiter verschlechtert. "Kostjantyniwka selbst befindet sich in einer Halbeinkreisung, da der Gegner im Bereich von Tschassiw Jar und Berestok vorgestoßen ist", sagte …
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