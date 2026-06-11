DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STMicro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Energiehalbleiter seien wieder in Mode, hieß es in dem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar anlässlich der PCIM Expo & Conference in Nürnberg./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 63,47EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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