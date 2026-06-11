Amazon Aktie gut behauptet +1,04 % - 11.06.2026

Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 208,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,15 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 208,35€, mit einem Plus von +1,04 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Amazon investiert war, konnte einen Gewinn von +11,75 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -4,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon +4,46 % gewonnen.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,17 % 1 Monat -10,48 % 3 Monate +11,75 % 1 Jahr +8,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Stand: 11.06.2026, 10:51 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Amazon-Aktie. Sie steht rund 214 Euro, verlor in der Woche deutlich (etwa −7 bis −8%), bleibt technisch knapp über der 200-Tage-Linie; der RSI liegt um 39–40, was auf nachlassende Dynamik hindeutet. Diskutiert werden AWS-/KI-Infrastrukturinvestitionen (Graviton5, Anthropic), Logistik-Ausbau, hohe institutionelle Beteiligung sowie die Frage, ob Rendite und Bewertung der Ausgaben stimmig bleiben.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,24 Bil. € wert.

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen - und doch will sie zum Börsenstart fast 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit Einnahmen von rund 75 Milliarden …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,04 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +1,32 %. JD.com verliert -2,03 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -4,40 %.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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