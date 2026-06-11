🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon Aktie gut behauptet +1,04 % - 11.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Amazon Aktie bisher um +1,04 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie gut behauptet +1,04 % - 11.06.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.06.2026

    Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 208,35 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,15  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 208,35, mit einem Plus von +1,04 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    254,64€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    223,94€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Amazon investiert war, konnte einen Gewinn von +11,75 % verbuchen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -4,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon +4,46 % gewonnen.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,17 %
    1 Monat -10,48 %
    3 Monate +11,75 %
    1 Jahr +8,55 %
    Stand: 11.06.2026, 10:51 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Amazon-Aktie. Sie steht rund 214 Euro, verlor in der Woche deutlich (etwa −7 bis −8%), bleibt technisch knapp über der 200-Tage-Linie; der RSI liegt um 39–40, was auf nachlassende Dynamik hindeutet. Diskutiert werden AWS-/KI-Infrastrukturinvestitionen (Graviton5, Anthropic), Logistik-Ausbau, hohe institutionelle Beteiligung sowie die Frage, ob Rendite und Bewertung der Ausgaben stimmig bleiben.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,24 Bil. € wert.

    Was den SpaceX-Börsengang besonders macht


    Elon Musks Weltraumfirma SpaceX machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen - und doch will sie zum Börsenstart fast 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit Einnahmen von rund 75 Milliarden …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,04 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +1,32 %. JD.com verliert -2,03 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -4,40 %.

    Amazon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +0,99 %
    -4,17 %
    -10,48 %
    +11,75 %
    +8,55 %
    +80,40 %
    +50,19 %
    +551,03 %
    +301.711,59 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
    Amazon direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amazon Aktie gut behauptet +1,04 % - 11.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Amazon Aktie bisher um +1,04 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     