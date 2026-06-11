Kontron Aktie überzeugt mit Kursplus - 11.06.2026

Die Kontron Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,89 % auf 23,660€. Damit gewinnt die Aktie +0,440 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kontron Aktie. Nach einem Plus von +0,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,660€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Kontron Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Kontron einen Anstieg von +1,13 %.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,89 % 1 Monat +1,67 % 3 Monate +1,49 % 1 Jahr -6,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Stand: 11.06.2026, 10:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Anteilseignung bei Kontron. Kernpunkte: Leerverkaufsquote ca. 5,6% und Nachfrage, warum der Kurs unter 23,50 notiert; heute auffällige Xetra-Umsätze; Diskussion über eine voraussichtlich positive Bewertung durch Vorstand/Aufsichtsrat, der durch Ennoconn kontrolliert wird. Ennoconn plant ein Pflichtangebot; CEO bleibt investiert. Zudem Debatte über ARP-30%-Schwelle, Aktienrückkäufe (ca. 100k/Woche) und kommende Industrie-Konferenz.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. € wert.

Der Großaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis solle bei 23,50 Euro je Aktie liegen, hieß es am …

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag trotz zunehmender Spannungen in Nahost zunächst weitgehend behauptet. Der Dax sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 24.172 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann 0,1 Prozent auf 31.336 Zähler. …

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann geht nicht davon aus, dass viele Anleger auf das Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn eingehen, wie …

So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,33 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +0,13 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,42 %. Schneider Electric legt um +1,26 % zu Siemens notiert im Plus, mit +1,34 %.

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Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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