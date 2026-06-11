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    Jordanien

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    20 iranische Raketen abgefangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jordanien fing 20 aus dem Iran abgefeuerte Raketen ab
    • Trümmer fielen herab keine Verletzten oder Sachschaden
    • US und Iran lieferten sich in der Nacht Gefechte
    Jordanien - 20 iranische Raketen abgefangen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien hat nach eigenen Angaben in der Nacht 20 aus dem Iran abgefeuerte Raketen abgefangen. Dabei seien Trümmer herabgefallen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf das Militär. Es habe aber weder Verletzte noch Sachschaden gegeben. Das Militär beobachte die regionale Sicherheitslage fortlaufend, hieß es weiter. Verletzungen des jordanischen Luftraums würden nicht toleriert.

    In der Nacht beschossen sich das US-Militär und der Iran erneut gegenseitig. Im Osten Jordaniens hat das US-Militär an einem Stützpunkt unter anderem Kampfflugzeuge stationiert. Neben Jordanien meldeten auch die Golfstaaten Bahrain und Kuwait in der Nacht iranischen Beschuss./arj/DP/stw






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