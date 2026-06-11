Nuvion und JetPay gehen eine Partnerschaft ein, um die globale Finanzinfrastruktur für die private Luftfahrt zu stärken

MIAMI, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ein Charterflug kann in London gebucht, von Dubai aus durchgeführt, in Nizza betankt und von einem Kunden in New York bezahlt werden. Dennoch verlassen sich viele Luftfahrtunternehmen nach wie vor auf Zahlungssysteme, bei denen der grenzüberschreitende Geldtransfer Tage dauert. Nuvion und JetPay ändern dies.

Nuvion, der KI-gestützte globale Dienstleister für Bankgeschäfte und grenzüberschreitende Zahlungen, der auf Fiat-Währungen und Stablecoins basiert und sich an Unternehmen sowie Fintech-Firmen richtet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit JetPay (ehemals Jet Link) bekannt, einer speziell für Luftcharter-Makler und Betreiber der privaten Luftfahrt entwickelten Fintech-Plattform, um eine moderne globale Finanzinfrastruktur für die Luftfahrtbranche bereitzustellen.

Durch diese Partnerschaft werden die auf die Luftfahrtbranche ausgerichtete Betriebsplattform von JetPay und die globale Finanzinfrastruktur von Nuvion miteinander verbunden, sodass Luftfahrtunternehmen internationale Zahlungen, Finanzgeschäfte und Lieferantenabrechnungen über ein nahtloseres und effizienteres Finanzökosystem abwickeln können.

Da die private Luftfahrt zunehmend globaler wird, sehen sich Betreiber und Makler mit einer wachsenden Komplexität in den Bereichen internationale Zahlungen, Lieferantenabrechnung, Flugzeugbetrieb und grenzüberschreitendes Finanzmanagement konfrontiert. Durch diese Zusammenarbeit erhalten die Kunden von JetPay Zugang zu einer nahtlosen Finanzinfrastruktur, die darauf ausgelegt ist, die Abläufe von Luftfahrtunternehmen marktübergreifend zu vereinfachen.

Gemeinsam ermöglicht die Partnerschaft:

Globale Mehrwährungskonten für Luftfahrtunternehmen und Makler

Schnellere internationale Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter, Dienstleister und Partner

Abwicklungsmöglichkeiten für globale Transaktionen auf Basis von Stablecoins

Integrierte Finanzdienstleistungen, die direkt in die Arbeitsabläufe der Luftfahrt eingebunden sind

Optimiertes Finanz- und Zahlungsmanagement über mehrere Länder hinweg

Durch die Integration der regulierten Finanzinfrastruktur von Nuvion in die JetPay-Plattform erhalten Luftfahrtunternehmen Zugang zu modernen Zahlungs- und Treasury-Funktionen, ohne sich mit der komplexen Verwaltung mehrerer Bankbeziehungen oder isolierter Finanzsysteme auseinandersetzen zu müssen.