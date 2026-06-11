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    UMT United Mobility Technology AG beschließt Barkapitalerhöhung

    UMT United Mobility Technology AG beschließt Barkapitalerhöhung

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    München (IRW-Press/11.06.2026) - Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I um einen Betrag von bis zu EUR 1.300.000,00 gegen Bareinlagen erhöht werden. Ausgegeben werden bis zu 1.300.000 neue, auf den Inhaber lautende Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,20 je neuer Aktie. Für zwei alte Aktien können Aktionäre eine neue Aktie beziehen. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 17. Juni 2026 und endet voraussichtlich am 1. Juli 2026 (jeweils einschließlich). Es besteht die Möglichkeit der Aktionäre zum Überbezug.

    Die Durchführung des Bezugsangebots steht unter dem Vorbehalt der Gestattung eines Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das Bezugsangebot soll voraussichtlich am 16. Juni 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gewährt.

    Die UMT United Mobility Technology AG beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur Produktentwicklung, für Marketing und Vertrieb, zur Kundenbetreuung und Support sowie – je nach Opportunität und aktueller Geschäftsentwicklung – für strategische Beteiligungen und Partnerschaften (M&A) zu verwenden.

    Die neuen Aktien sollen nach der für den 3. Juli 2026 vorgesehenen ordentlichen Hauptversammlung unter der laufenden ISIN DE000A40ZVU2 ausgegeben und in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment "Basic Board" einbezogen werden.

    Wichtiger Hinweis

    Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (" Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (" Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

    (Ende)

    Aussender: UMT United Mobility Technology AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 89 20 500 680
    E-Mail: investor.relations@umt.ag
    Website: www.umt.ag

    ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX



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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die UMT United Mobility Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 1,210EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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