Deutsche Bank Research startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 256 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 184,9 auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +8,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von -1,79 %/+38,90 % bedeutet.