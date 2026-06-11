ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 256 Euro
- Deutsche Bank Research stuft Alzchem mit Buy ein
- Kursziel 256 Euro genannt von der Deutschen Bank
- NCN-Chemie mit Fokus auf Kreatin und Nitroguanidin
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 256 Euro mit "Buy" aufgenommen. Alzchem sei "die Geheimzutat für ein starkes Portfolio", schrieb Manuela Stuerzer in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung. Die Bayern hätten eine einzigartige Stellung in der NCN-Chemie, also Chemikalien mit Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen. Von zentraler Bedeutung für die Anlagestory seien die Verbindungen Kreatin und Nitroguanidin - hochprofitabel und immer stärker gefragt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 184,9 auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +8,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von -1,79 %/+38,90 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 256 Euro
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Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30
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Hallo!
Der Spezialchemiekonzern Alzchem hat einen neuen Großaktionär. So wurde heute bekanntgegeben, dass der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) beim SDAX-Konzern einsteigt und sich 9,2 Prozent der Anteilscheine sichert. Die an den vergangenen Handelstagen wieder stark gelaufene Alzchem-Aktie konnte von der Bekanntgabe der Transaktion bislang nicht profitieren.
https://www.brn-ag.de/44619-Alzchem-Spezialchemie-Wachstum-M…