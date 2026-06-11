Kontron stark dank Übernahmeaussichten - Analysten skeptisch

Der Großaktionär Ennoconn hat bei Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis soll bei 23,50 Euro je Aktie liegen. Die Offerte stand schon seit gut einem Monat im Raum. Damals hatte Kontron mitgeteilt, möglicherweise vor einem Übernahmeangebot zu stehen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben am Donnerstag von Übernahmeaussichten deutlich profitiert. Am Vormittag stiegen die Papiere des Hightech-Unternehmens auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Sie notierten zuletzt sechs Prozent höher bei 23,74 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

DZ-Bank-Analyst Armin Kremser interpretiert den "niedrigen offerierten Preis als Lockvogelangebot, mit dem Ennoconn kaum weitere Kontron-Aktien einsammeln dürfte". Er geht davon aus, dass der Großaktionär das Angebot nachbessern werden müsse, um die strategische Kontrolle weiter abzusichern.

Auch Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research geht nicht davon aus, dass viele Anleger auf die Ennoconn-Offerte eingehen. Das Gebot bilde aber zunächst zumindest einen Boden für die Aktie, schrieb er./edh/tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 23,74 auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %. Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd.. Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +14,41 %/+27,12 % bedeutet.





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