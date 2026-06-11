🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    AKTIE IM FOKUS

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberger Druck versucht Ausbruch - Verteidigung lockt

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberger setzt Ausbruchsversuch über 100-Tage
    • Aktien stiegen binnen zwei Tage spitze über 18 Prozent
    • Fokus auf Verteidigung mit erheblichem Investbedarf
    AKTIE IM FOKUS - Heidelberger Druck versucht Ausbruch - Verteidigung lockt
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally bei Heidelberger Druck setzt sich am Donnerstag fort. Während die Anleger am Gesamtmarkt eher vorsichtig blieben, wagten die Titel des Druckmaschinenherstellers einen Ausbruchsversuch über ihre 100-Tage-Linie. Diese ist ein mittelfristiger technischer Trendindikator. Vorherige Versuche im April und Mai waren zuletzt gescheitert.

    Am späten Vormittag bewegten sich die Titel mit mehr als sechs Prozent im Plus, nach einem Spitzenanstieg am Morgen von 12 Prozent. Nachdem die Aktien schon am Vortag deutlich angezogen waren, haben sie nun binnen zwei Tagen in der Spitze um mehr als 18 Prozent zugelegt. Anleger setzen dabei wohl auf neue Wachstumschancen, etwa in der Verteidigung.

    Analyst Martin Schnee vom Baader-Partner Alphavalue attestierte dem Unternehmen am Donnerstag einen voranschreitenden Übergang in eine bessere Zukunft. "Gewonnene Großaufträge im Verteidigungsgeschäft bieten zweifellos zusätzliches Aufwärtspotenzial und sorgen für mehr Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten", kommentierte sein Kollege Stefan Augustin von Warburg Research.

    Heidelberg will Märkte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Energie und Ladeinfrastruktur erschließen. Dafür sind hohe Investitionen notwendig, die laut Analyst Schnee im laufenden Geschäftsjahr zu einem negativen freien Mittelzufluss führen. Das Management plane hier aber mit einer Wende in den kommenden Jahren.

    Schnee glaubt, dass die Pläne strategisch sinnvoll sind. Allerdings müsse das Unternehmen bedacht vorgehen wegen begrenzter Barmittel-Ressourcen und hoher Kosten für externe Finanzierungen. Er verwies auch auf das Gemeinschaftsunternehmen Onberg, in dem die Heidelberger gemeinsam mit dem US-israelischen Technologieunternehmen Ondas Drohnenabwehrsysteme bauen wollen.

    Warburg-Fachmann Augustin erwartet vom Onberg-Projekt weitere positive Nachrichten, nachdem das Management auf der Fachmesse ILA auf eine bevorstehende Absichtserklärung mit einem ukrainischen Drohnenpartner hingewiesen habe. Mit seinem "Hold"-Votum bleibt er aber vorsichtig, da höhere operative Margen notwendig seien, um eine nachhaltige Cashflow-Besserung zu ermöglichen./tih/edh/jha/

    Heidelberger Druckmaschinen

    +3,54 %
    +15,45 %
    +11,12 %
    +9,58 %
    -2,54 %
    -10,29 %
    -9,81 %
    -40,98 %
    -96,28 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400
    Heidelberger Druckmaschinen direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 1,499 auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +15,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 453,98 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -32,93 %/-32,93 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberger Druckmaschinen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Unsicherheit vor dem Jahresfinanzbericht, Befürchtungen eines Kurscrashs bei ausbleibenden positiven News, Debatten zur geringen Bedeutung des Defence-Geschäfts, Kritik an Management und Strategie, Hinweise auf Produktionsverlagerung ins Ausland und Kapitalbewegungen (Qube-Aufstockung, viele Nutzer in Watchlists/Portfolios).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Heidelberger Druck versucht Ausbruch - Verteidigung lockt Die Erholungsrally bei Heidelberger Druck setzt sich am Donnerstag fort. Während die Anleger am Gesamtmarkt eher vorsichtig blieben, wagten die Titel des Druckmaschinenherstellers einen Ausbruchsversuch über ihre 100-Tage-Linie. Diese ist ein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     