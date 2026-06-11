AKTIE IM FOKUS
Heidelberger Druck versucht Ausbruch - Verteidigung lockt
- Heidelberger setzt Ausbruchsversuch über 100-Tage
- Aktien stiegen binnen zwei Tage spitze über 18 Prozent
- Fokus auf Verteidigung mit erheblichem Investbedarf
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally bei Heidelberger Druck setzt sich am Donnerstag fort. Während die Anleger am Gesamtmarkt eher vorsichtig blieben, wagten die Titel des Druckmaschinenherstellers einen Ausbruchsversuch über ihre 100-Tage-Linie. Diese ist ein mittelfristiger technischer Trendindikator. Vorherige Versuche im April und Mai waren zuletzt gescheitert.
Am späten Vormittag bewegten sich die Titel mit mehr als sechs Prozent im Plus, nach einem Spitzenanstieg am Morgen von 12 Prozent. Nachdem die Aktien schon am Vortag deutlich angezogen waren, haben sie nun binnen zwei Tagen in der Spitze um mehr als 18 Prozent zugelegt. Anleger setzen dabei wohl auf neue Wachstumschancen, etwa in der Verteidigung.
Analyst Martin Schnee vom Baader-Partner Alphavalue attestierte dem Unternehmen am Donnerstag einen voranschreitenden Übergang in eine bessere Zukunft. "Gewonnene Großaufträge im Verteidigungsgeschäft bieten zweifellos zusätzliches Aufwärtspotenzial und sorgen für mehr Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten", kommentierte sein Kollege Stefan Augustin von Warburg Research.
Heidelberg will Märkte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Energie und Ladeinfrastruktur erschließen. Dafür sind hohe Investitionen notwendig, die laut Analyst Schnee im laufenden Geschäftsjahr zu einem negativen freien Mittelzufluss führen. Das Management plane hier aber mit einer Wende in den kommenden Jahren.
Schnee glaubt, dass die Pläne strategisch sinnvoll sind. Allerdings müsse das Unternehmen bedacht vorgehen wegen begrenzter Barmittel-Ressourcen und hoher Kosten für externe Finanzierungen. Er verwies auch auf das Gemeinschaftsunternehmen Onberg, in dem die Heidelberger gemeinsam mit dem US-israelischen Technologieunternehmen Ondas Drohnenabwehrsysteme bauen wollen.
Warburg-Fachmann Augustin erwartet vom Onberg-Projekt weitere positive Nachrichten, nachdem das Management auf der Fachmesse ILA auf eine bevorstehende Absichtserklärung mit einem ukrainischen Drohnenpartner hingewiesen habe. Mit seinem "Hold"-Votum bleibt er aber vorsichtig, da höhere operative Margen notwendig seien, um eine nachhaltige Cashflow-Besserung zu ermöglichen./tih/edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 1,499 auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +15,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 453,98 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -32,93 %/-32,93 % bedeutet.
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Beispiele gibt es genügend in Deutschland un Europa .
Aktuell liegt der prozentuale Anteil am Defence-Bereich bei 2% und soll auf 4-5 % gesteigert werden..also verschwindend gering.
Die 290‑Millionen‑Mutprobe und die 12‑Millionen‑Feigheit
Es gibt Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte, die man sich zweimal durchliest, weil man beim ersten Mal glaubt, es sei ein Tippfehler. Der Aktienrückkauf der Heidelberger Druckmaschinen AG zu 34 Euro gehört genau in diese Kategorie.
Damals – als Geld offenbar keine Rolle spielte – wurden 290 Millionen Euro aus der Kasse genommen, um eigene Aktien zu kaufen. Ein gigantischer Betrag, der heute wie ein Denkmal für Selbstüberschätzung und Realitätsverlust dasteht.
Und jetzt?
Jetzt steht der Kurs bei 1,40 Euro. Jetzt wäre ein Rückkauf rational, logisch, strategisch sinnvoll und finanziell ein No‑Brainer. Jetzt könnte man mit 12 Millionen mehr Wirkung erzielen als damals mit 290.
Doch plötzlich ist Mut Mangelware. Plötzlich ist Vorsicht das neue Leitmotiv. Plötzlich ist die Kasse heilig. Plötzlich ist jeder Euro ein Risiko.
Man fragt sich unweigerlich:
Wie kann ein Unternehmen, das einst 290 Millionen für Rückkäufe verbrannt hat, heute bei 12 Millionen ins Hemd machen?
Die Antwort ist bitter einfach:
Der Rückkauf zu 34 Euro war kein Zeichen von Stärke. Er war ein Zeichen von Selbstüberschätzung. Ein Rückkauf bei 1,40 Euro wäre ein Zeichen von Klarheit, Verantwortung und strategischem Denken. Doch genau das fehlt.
Stattdessen:
wird ausgesessen
wird gezögert
wird verwaltet
wird gehofft
wird geschwiegen
Ein Unternehmen, das damals blindlings Millionen ausgab, zittert heute vor einem Bruchteil dieser Summe. Das ist keine Strategie. Das ist keine Vorsicht. Das ist Feigheit in Reinform.
Und wer Entscheidungen dieser Größenordnung nicht mehr trifft, wer Chancen nicht erkennt, wer Risiken nicht bewertet, wer Verantwortung scheut –
der sollte sich ernsthaft fragen, ob er noch führt oder nur noch verwaltet.