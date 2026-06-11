BHP Group Aktie überzeugt mit Kursplus - 11.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von BHP Group. Mit einer Performance von +2,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BHP Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,93€, mit einem Plus von +2,87 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in BHP Group investiert war, konnte einen Gewinn von +14,60 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um -5,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +40,75 % gewonnen.

BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,11 % 1 Monat +2,82 % 3 Monate +14,60 % 1 Jahr +64,02 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Stand: 11.06.2026, 11:42 Uhr

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,54 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BHP Group

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,57 %. Fortescue Metals Group notiert im Minus, mit -0,32 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +2,19 %. Glencore legt um +1,38 % zu Anglo American notiert im Plus, mit +2,94 %.

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Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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