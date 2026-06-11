GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1770 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für Europas Chipbranche am Mittwochabend an zuletzt positive Nachrichten hinsichtlich KI-Akzeptanz und Nachfrage an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 1.551EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1770

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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