GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1770 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für Europas Chipbranche am Mittwochabend an zuletzt positive Nachrichten hinsichtlich KI-Akzeptanz und Nachfrage an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 1.551EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1770
Kursziel alt: 1600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1770
Kursziel alt: 1600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte