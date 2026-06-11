Siemens Energy - Aktie schießt in die Höhe - 11.06.2026

Die Siemens Energy Aktie notiert aktuell bei 143,36€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,78 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,22 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 143,36€, mit einem Plus von +3,78 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Siemens Energy konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,76 % nicht vollständig ausgleichen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -13,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +15,66 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,31 % 1 Monat -22,28 % 3 Monate -11,76 % 1 Jahr +66,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 11.06.2026, 11:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von Siemens Energy (SE). Ein verlinkter Beitrag sieht potenziell deutliches Aufholpotenzial. Andere warnen vor extremer Volatilität und dem jüngsten Kursrückgang. Technisch wird SE an der 200‑Tage-Linie beobachtet, RSI ist überverkauft, was eine kurzfristige Erholung andeuten könnte. Zusätzlich wird die fundamentale Bewertung im Kontext der Sektor-Dynamik diskutiert.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,48 Mrd. € wert.

Die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) war ausgehend vom im Jahr 2023 bei 6,40 EUR markierten Allzeittief bis auf ein am 24. Mai dieses Jahres bei 191,66 EUR verzeichnetes Rekordhoch haussiert. Seither orientiert sie sich südwärts. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle beschleunigte sich zuletzt die Dynamik. Der hochvolumige Kursrutsch führte die Notierung nun auf ein 10-Wochen-Tief bei 138,68 EUR. Der charttechnische Fokus richtet sich jetzt auf das ...

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Siemens Energy Aktie rutscht in rasantem Tempo auf die 200-Tage-Linie zu. Eine Linie, die hier das letzte Mal im April 2025 getestet wurde – da hielt sie mit Bravour. Jetzt wird diese Linie noch durch einen zweiten Support verstärkt. Das kann helfen … muss aber nicht.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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