Bauwirtschaft erwartet Stagnation beim Umsatz
- Iran-Krieg bremst Aufschwung im Bau und Umsatz
- Beschäftigtenzahl sank 2025 wegen Nachwuchsmangel
- Preistreiber Nahostkonflikt erhöht Bitumen Betonpreise
BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat einen leichten Aufschwung am Bau ausgebremst. Nach einem Umsatzwachstum um 0,8 Prozent auf 432 Milliarden Euro 2025 erwartet die Bundesvereinigung Bauwirtschaft für das laufende Jahr nur eine "Seitwärtsbewegung", also in etwa denselben Umsatz. Die Zahl der Beschäftigten sank im vergangenen Jahr vor allem wegen fehlenden Nachwuchses um 1,4 Prozent auf 3,78 Millionen und dürfte 2026 noch einmal um 0,3 Prozent zurückgehen, wie der Verband in Berlin berichtete.
"Wir blicken auf ein Jahr, in dem die zarten Erholungssignale des vergangenen Jahres jetzt auf eine neue Belastungsprobe treffen", sagte der Verbandsvorsitzende Marcus Nachbauer. Er sprach von einem massiven außenwirtschaftlichen Schock. Vom Ende der Talsohle könne keine Rede sein.
Krieg treibt die Baupreise
Die Sperrung der Straße von Hormus wegen des Nahost-Konflikts treibe die Preise, sagte Nachbauer. Drei von vier Mitgliedsunternehmen hätten in der Frühjahrsumfrage des Verbands von steigenden Bitumenpreisen sowie höheren Beton- und Zementpreisen berichtet, mehr als 80 Prozent von teureren Kunststoffen. Die höheren Preise würden so weit wie möglich an die Bauherren weitergegeben.
Auch das mit Schulden finanzierte Sondervermögen von 500 Milliarden Euro hat aus Sicht des Verbands bisher fast keine Belebung gebracht. Insgesamt seien 2025 nur 24 Milliarden Euro abgeflossen, an Länder und Kommunen aber bisher "kein einziger Euro", sagte Nachbauer. "Die Koalition hat versprochen: Kräne drehen sich, Bagger rollen, Straßen, Brücken und Bahnhöfe, Kindergärten und Schulen sollen endlich modernisiert werden. Wenn dieses Versprechen noch in dieser Legislaturperiode eingelöst werden soll, ist jetzt entschlossenes Handeln gefragt."
Warten auf Gesetzesvorhaben
Die Branche wartet unter anderem auf das sogenannte Infrastruktur-Zukunftsgesetz, das großen Bauvorhaben Vorrang vor anderen Interessen einräumen soll, sowie auf den Gebäudetyp E mit einfacheren Standards im Wohnungsbau. Von der Regierung erhofft sich der Verband vor allem Verlässlichkeit bei der Umsetzung ihrer Reformvorhaben. "Die Menschen sind verunsichert", sagte Nachbauer.
Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft ist ein Dachverband von 16 Verbänden des Bau- und Ausbauhandwerks. Sie steht nach eigenen Angaben für 370.000 Betriebe mit 3,4 Millionen Beschäftigten./vsr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,08 % und einem Kurs von 480,2 auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -8,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 37,32 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 458,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 419,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 494,00EUR was eine Bandbreite von -13,43 %/+2,07 % bedeutet.
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Mein EK 51,77 € am 7.3.2022 🤑
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.