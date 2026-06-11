Hugo Boss gestützt von Frasers-Offerte - Preis wohl unattraktiv

Der Einzelhändler Frasers, hinter dem der im Modebereich aktive Firmengründer Mike Ashley steht, kam bislang auf einen direkten Boss-Anteil von gut 26 Prozent. Frederick Wild vom Analysehaus Jefferies sieht in dem Vorgehen des Großaktionärs eher einen Versuch, die Beteiligung im Rahmen deutscher Gesetze weiter aufzustocken. Dieses besagt, dass beim Erreichen der 30-Prozent-Schwelle ohnehin ein Pflichtangebot notwendig geworden wäre.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kurs des Modehändlers Hugo Boss ist am Donnerstag nach einer Übernahmeofferte angesprungen. Mit 39,74 Euro erreichten die Aktien ein Niveau deutlich über den 38 Euro, die vom Großaktionär Frasers Group in einer freiwilligen öffentlichen Übernahmeofferte für die übrigen Anteile geboten werden. Am späten Vormittag wurden die Papiere 9 Prozent über dem Vortagesniveau gehandelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Denn Analysten bezeichneten die 38 Euro in ersten Reaktionen als nicht besonders attraktiv angesichts des geringen vierprozentigen Aufschlags, nachdem die Papiere zur Wochenmitte bereits bei 36,46 Euro geschlossen hatten. Für die Boss-Aktien bildet die Offerte laut Wild einen Boden, der vorerst wohl kaum unterschritten werden dürfte. Analyst Felix Dennl von der Privatbank Metzler bezeichnete es aber als unwahrscheinlich, dass ein alternativer Bieter mit einem höheren Gegenangebot kommen wird.

Mit dem Anstieg über die 38 Euro setzen Anleger wohl eher darauf, dass Hugo Boss eigenständig mehr wert ist, als von Frasers geboten. Im vergangenen Jahr waren über Monate hinweg noch Kurse gezahlt worden, die mit bis zu 48 Euro deutlich darüber lagen. 2023 lag ein Zwischenhoch sogar bei knapp 76 Euro. Der Rekord aus dem Jahr 2015 beträgt 120 Euro.

Thomas Hofmann von der LBBW rät Anlegern denn auch dazu, das Angebot nicht anzunehmen. Denn seiner Einschätzung nach ist Boss derzeit im Umfeld eines verhaltenen Konsumklimas mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert, was zuletzt die Kursentwicklung gehemmt habe. Unter "normalen" Bedingungen würde er der Aktie ein Kursziel von deutlich über 50 Euro zutrauen./tih/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,52 % und einem Kurs von 9,20 auf Tradegate (11. Juni 2026, 11:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +13,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,56 %. Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,80 Mrd.. Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -17,25 %/+5,32 % bedeutet.





Schreibe Deinen Kommentar