Mercedes-Benz will Rüstungsgeschäft ausbauen
- Mercedes erkennt Potenzial für Sicherheitsfahrzeuge
- Zusammenarbeit mit Tytan für mobile Drohnenabwehr
- G-Klasse Wolf und Sprinter als militärische Plattform
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz sieht weiteres Potenzial für Spezialfahrzeuge im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Produktionsvorstand Michael Schiebe sagte laut Mitteilung in Stuttgart: "Der Anteil von Fahrzeugen und Fahrgestellen für Sicherheits-, Rettungs- und Verteidigungszwecke liegt aktuell noch unter einem Prozent unseres Gesamtabsatzes." Man sehe hier jedoch ein strategisches Entwicklungsfeld, das man aktiv und in Kooperation mit Partnern gestalten werde. Mercedes-Benz produziert seit über 45 Jahren entsprechende modifizierte Fahrzeuge.
Das Unternehmen ist schon seit langem Lieferant der Bundeswehr. So ist die G-Klasse unter dem Fahrzeugnahmen "Wolf" im Einsatz. Es gibt davon über 50 verschiedene Versionen - vom Sanitätsfahrzeug bis hin zu Varianten für Spezialkräfte. Und der Lieferwagen Sprinter dient seit Jahren als Plattform für verschiedene Varianten im Bereich Verteidigung und Zivilschutz.
Kooperation mit Drohenhersteller vereinbart
Der Autobauer hatte erst am Mittwoch eine Zusammenarbeit mit dem Drohnen-Start-up Tytan Technologies angekündigt. Beide Unternehmen unterzeichneten am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. Im Zentrum der Kooperation soll ein Drohnenabwehrsystem stehen, für das die Marke mit dem Stern die Trägerfahrzeuge bereitstellen soll.
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius hatte sich zuletzt offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers gezeigt. Dies müsse aber wirtschaftlich sinnvoll sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagte er. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."/ols/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 47,38 auf Tradegate (11. Juni 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,67 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +16,37 %/+56,56 % bedeutet.
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Schock für Mercedes:
auto motor und sport
Geplantes US-Gesetz gegen China betrifft Mercedes: Droht Mercedes ein Verkaufsverbot in den USA?
Aktualisiert am 02.06.2026, 18:46 Uhr
Produktions- und Verkaufsverbot
Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass Fahrzeughersteller, die von einem solchen Staat direkt oder indirekt kontrolliert werden, in den Vereinigten Staaten keine Fahrzeuge mehr produzieren, importieren oder verkaufen dürfen. Als maßgebliche Schwelle gilt dabei ein durchschnittlicher direkter oder indirekter Beteiligungsanteil von mindestens 15 Prozent. Das Gesetz befindet sich bislang noch im parlamentarischen Verfahren und hat weder beide Kammern des Kongresses passiert noch die Zustimmung des Präsidenten erhalten.
Für Mercedes-Benz ergibt sich die Problematik aus der Aktionärsstruktur des Konzerns. Größter Einzelaktionär ist die chinesische BAIC Group mit einem Anteil von 9,98 Prozent. BAIC steht unter Kontrolle der Stadtregierung von Peking und gilt damit als staatsnahes Unternehmen. Hinzu kommt Li Shufu, Gründer und Hauptaktionär der Zhejiang Geely Holding Group, der weitere 9,69 Prozent an Mercedes-Benz hält. Zusammen belaufen sich diese Beteiligungen auf 19,67 Prozent und liegen damit oberhalb der im Gesetzentwurf genannten Schwelle von 15 Prozent.