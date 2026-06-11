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    Börsenfieber in Lagos

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    +250 % mit einer Zombie-Aktie: Nigerias Rallye wird bizarr! Was ist da los?

    Eine fast stillgelegte Salzfirma wird zum Börsenstar. In Nigeria treiben Kleinanleger sogar Zombie-Aktien nach oben – und die Warnsignale werden immer lauter. Die Hintergründe.

    Börsenfieber in Lagos - +250 % mit einer Zombie-Aktie: Nigerias Rallye wird bizarr! Was ist da los?
    Foto: Michael Piepgras - CHROMORANGE

    In Nigeria läuft eine Börsenrallye, die selbst erfahrene Marktbeobachter staunen lässt. Die Aktie von Union Dicon Salt ist in diesem Jahr laut Bloomberg um fast 250 Prozent gestiegen, obwohl die Fabrik seit Jahren praktisch stillsteht und seit 2004 kaum noch Salz produziert wurde.

    Dieser Fall ist das grellste Symbol eines Börsenfiebers, das Lagos erfasst hat. Immer mehr Kleinanleger handeln über günstige Apps, teils mit Einstiegssummen von nur 5.000 Naira – weniger als fünf US-Dollar. Ende 2025 machten Privatanleger bereits rund ein Drittel aller Umsätze an der Nigerian Exchange aus, im Vorjahr waren es noch rund ein Fünftel.

    Es gibt auch echte Treiber: Dangote Cement hat sich im laufenden Jahr verdoppelt und Ölwerte wie Seplat profitieren von hohen Gewinnen. Doch viele Anleger jagen nicht den Blue Chips hinterher, sondern Penny Stocks, bei denen schon kleine Bewegungen riesige Renditen versprechen.

    Genau dort wird es gefährlich. Zichis Agro-Allied stieg nach seinem Börsendebüt so stark, dass der Handel ausgesetzt wurde. Inzwischen liegt die Aktie laut Bloomberg mehr als 2.500 Prozent über dem Ausgabekurs. Auch Deap Capital brachte einem Anleger binnen eines Jahres 500 Prozent Rendite.

    In den sozialen Medien und auf YouTube wenden sich immer mehr Influencer an Börsenneulinge und erklären ihnen beispielsweise, wie sie den NewGold Exchange Traded Fund kaufen können. Dabei scheint es, als hätten viele von ihnen noch nie eine Aktie besessen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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    Börsenfieber in Lagos +250 % mit einer Zombie-Aktie: Nigerias Rallye wird bizarr! Was ist da los? Eine fast stillgelegte Salzfirma wird zum Börsenstar. In Nigeria treiben Kleinanleger sogar Zombie-Aktien nach oben – und die Warnsignale werden immer lauter. Die Hintergründe.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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