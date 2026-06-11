Binect AG verkauft 100% Binect GmbH an hpc DUAL Österreich
Die Binect AG stellt die Weichen neu: Der Verkauf der Binect GmbH an die österreichische Marktführerin hpc DUAL und die geplante Ausschüttung an Aktionäre markieren einen Wendepunkt.
Foto: adobe.stock.com
- Binect AG verkauft ihre 100%-Beteiligung an der Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH.
- Die Käuferin ist Marktführer in Österreich für nachweisbare digitale Zustellung; ihr Produkt BriefButler wird von über 90 % der österreichischen Kommunen genutzt.
- Der Binect AG fließen aus dem Verkauf und der Rückführung von Darlehen insgesamt EUR 6.300.000 zu.
- Zusätzlich wurde ein Beratungsvertrag mit der Käuferin bis zum 31.12.2027 geschlossen, vergütet mit bis zu EUR 225.000.
- Vollzug der Transaktion ist für den 1. September 2026 vorgesehen, vorbehaltlich erfüllter Vollzugsbedingungen, darunter die Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juli 2026.
- Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung vorschlagen, die Erlöse nicht in neue operative Tätigkeiten zu investieren, sondern größtenteils über einen Aktienrückkauf und eine mehrstufige Kapitalherabsetzung an die Inhaber der 3.215.715 Binect-Aktien auszuschütten.
Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +18,15 % im Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,8600EUR das entspricht einem Plus von +16,61 % seit der Veröffentlichung.
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