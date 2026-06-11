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    Milliarden für KI

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    Amazon, NVIDIA & Co. setzen auf diesen deutschen Robotik-Star

    NEURA Robotics sichert sich bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar frisches Kapital. Die Investorenliste liest sich wie das Who's who der globalen KI-Industrie.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliarden für KI - Amazon, NVIDIA & Co. setzen auf diesen deutschen Robotik-Star
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimon

    NEURA Robotics hat eine Series-C-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen aus Metzingen den Ausbau seiner Plattform für sogenannte "Physische KI" beschleunigen und seine Position im internationalen Wettbewerb mit Anbietern aus den USA und China stärken.

    Zu den Investoren zählen unter anderem Amazon, Nvidia, Qualcomm, Bosch, Schaeffler, Tether und die Europäische Investitionsbank.

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    Fokus auf intelligente Roboter in der realen Welt

    NEURA verfolgt das Ziel, Robotik, künstliche Intelligenz, Sensorik und Edge-Computing auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen. Herzstück der Strategie ist das sogenannte Neuraverse. In diesem offenen Ökosystem sollen kognitive Roboter Fähigkeiten und Lernerfahrungen miteinander teilen und kontinuierlich weiterentwickeln.

    Unternehmensgründer und Vorstandschef David Reger sieht darin den nächsten großen Technologiesprung. "Die Zukunft der KI wird nicht einfach auf Bildschirmen stattfinden. Sie wird sich bewegen, interagieren, lernen und in der realen Welt an unserer Seite arbeiten", sagte er.

    Mit dem Kapital will NEURA die internationale Einführung kognitiver und humanoider Roboter vorantreiben, die Neuraverse-Plattform ausbauen, neue Trainingsumgebungen für Roboter schaffen und zusätzliche Produktionskapazitäten aufbauen.

     

    Auftragsbestand übersteigt 1 Milliarde US-Dollar

    Rückenwind erhält das Unternehmen durch eine nach eigenen Angaben starke Nachfrage. Der aktuelle Auftragsbestand und die strategische Projektpipeline summieren sich bereits auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

    Gleichzeitig baut NEURA sein Netzwerk aus Industrie- und Technologiepartnern aus. Zu den Partnern zählen unter anderem Bosch, Schaeffler, Kawasaki, Qualcomm Technologies, Amazon und Nvidia. Damit positioniert sich das Unternehmen an der Schnittstelle von Robotik, industrieller Automatisierung und künstlicher Intelligenz.

    Reger erwartet, dass künftig nicht mehr allein die Fähigkeiten generativer KI im Mittelpunkt stehen. "Künftig werden die Menschen nicht mehr allein fragen, was KI ihnen erzählen kann. Sie werden fragen, was KI physisch leisten kann."

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    Starke Unterstützung durch Technologiepartner

    Auch die Investoren sehen großes Potenzial im Markt für Physische KI. Qualcomm-Manager Nakul Duggal bezeichnete Physische KI als "die nächste große Evolution des Computing". Gemeinsam mit NEURA wolle man den Einsatz intelligenter Maschinen beschleunigen, die sicher und effizient mit Menschen zusammenarbeiten können.

    Amazon-Vizepräsident Nafea Bshara sprach von einer konsequenten Fortsetzung der strategischen Partnerschaft. Amazon unterstütze NEURA nicht nur finanziell, sondern stelle auch Cloud- und KI-Infrastruktur für den großflächigen Einsatz von Physische-KI-Anwendungen bereit.

    Langfristig auch die Börse im Blick

    NEURA wurde 2019 gegründet und entwickelt kognitive Roboter sowie die dazugehörige Software- und Dateninfrastruktur. Das Unternehmen profitiert von globalen Trends wie Fachkräftemangel, demografischem Wandel und steigenden Automatisierungsanforderungen.

    Einen konkreten Termin für einen Börsengang gibt es bislang nicht. Langfristig verfolgt das Unternehmen jedoch weiterhin das Ziel, den Schritt an den Kapitalmarkt zu gehen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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