Airbus greift nach Drohnen-Abwehr: Europas neuer Rüstungsjoker?

Drohnen haben sich im Ukraine-Krieg als strategisch äußerst wichtig erwiesen, stellen aber zunehmend eine Bedrohung für europäische Länder dar, da Russland feindliche Überflüge und Luftraumverletzungen durchführt. Dies veranlasste die Europäische Kommission im Februar, einen Plan zur Bekämpfung von Drohnenbedrohungen in der gesamten Europäischen Union vorzulegen.

Der größte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus plant, mit dem französischen Start-up-Unternehmen Alta Ares, das sich auf Drohnenabwehrsysteme spezialisiert hat, zusammenzuarbeiten, um die Nachfrage nach Luftverteidigungssystemen zu decken. Dies geht aus einer unverbindlichen Vereinbarung hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

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Alta Ares gehörte zu den Startups, die vom französischen Präsidialamt zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im November 2025 eingeladen wurden. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, in seiner zweiten Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro (58 Millionen US-Dollar) eingesammelt zu haben.

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Das Unternehmen entwickelt Munition, die mit KI-basierter Software ausgestattet ist, um Drohnen abzufangen und zu zerstören. In einer gemeinsamen Erklärung beider Unternehmen am Donnerstag teilte Airbus mit, dass es über seine Airbus Defence and Space Division eine Absichtserklärung mit dem Start-up-Unternehmen unterzeichnet habe, um "bei der Entwicklung und Integration europäischer Drohnenabwehrlösungen zusammenzuarbeiten".

Das Unternehmen entwickelt Munition, die mit KI-basierter Software ausgestattet ist, um Drohnen abzufangen und zu zerstören. In einer gemeinsamen Erklärung beider Unternehmen am Donnerstag teilte Airbus mit, dass es über seine Airbus Defence and Space Division eine Absichtserklärung mit dem Start-up-Unternehmen unterzeichnet habe, um „bei der Entwicklung und Integration europäischer Drohnenabwehrlösungen zusammenzuarbeiten“.

Alta Ares gibt an, dass seine Drohnenabwehrsysteme, die bereits von ukrainischen Streitkräften gegen russische Drohnen eingesetzt werden, auch im Nahen Osten und in Asien stationiert sind. Airbus plant, seine militärische Kommando-Software Fortion IBMS und sein Luft- und Raketenabwehr-Managementsystem, die Fortion SAMOC Suite, in die Drohnenabwehrsysteme von Alta Ares zu integrieren. Die Gruppe wird auch zur Entwicklung der beiden Abfangraketen von Alta Ares beitragen: Black Bird, die Marschflugkörper abfangen soll, und X-Locks, die zur Abwehr von Drohnen wie der iranischen Shahed entwickelt wurden.

Die Vereinbarung mit Alta Ares ist zunächst nur eine Absichtserklärung, also noch kein verbindlicher Großauftrag. Trotzdem ist sie strategisch wichtig: Airbus Defence and Space will seine Kommando- und Luftverteidigungssoftware mit den Abfangsystemen von Alta Ares verknüpfen. Ziel ist eine Art durchgängige Kette von Erkennung, Bewertung, Entscheidung und Bekämpfung feindlicher Drohnen. Alta Ares spricht selbst davon, dass seine Systeme seit 2024 in der Ukraine im Einsatz seien.

Interessant ist vor allem die Arbeitsteilung: Airbus bringt die Systemintegration und die militärische Führungssoftware ein, Alta Ares die vergleichsweise kleinen, KI-gestützten Abfangsysteme. Airbus nennt dabei Fortion IBMS und Fortion SAMOC. Fortion IBMS ist eine Command-and-Control-Software für bodengebundene Luftverteidigung und unterstützt unter anderem Counter-UAS, Kurzstrecken- und Mittelstrecken-Luftverteidigungssysteme; Airbus führt als Beispiel auch IRIS-T SLM an.

Alta Ares ist noch jung, aber auffällig schnell gewachsen. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet und hat nach eigenen Angaben eine Plattform aufgebaut, die Software für Erkennung, Verfolgung und Zielsteuerung mit Hardware-Abfangsystemen verbindet. Die neue Finanzierungsrunde über 50 Millionen Euro wurde von Air Street Capital angeführt; beteiligt waren außerdem Cherry Ventures, OTB Ventures und Harpoon Ventures. Das Geld soll in Industrialisierung, Produktentwicklung und internationale Expansion fließen.

Technologisch stehen zwei Systeme im Mittelpunkt. X-Lock ist für Drohnen vom Typ Shahed-136 ausgelegt und soll eine Reichweite von etwa 15 Kilometern haben. Black Bird zielt auf schnellere Bedrohungen wie Marschflugkörper oder Gleitbomben und wird mit etwa 30 Kilometern Reichweite angegeben. Genau hier liegt der Markt: Klassische Flugabwehrraketen sind oft viel zu teuer, um damit billige Drohnen in großer Zahl zu bekämpfen. Alta Ares positioniert sich deshalb als Anbieter einer günstigeren, skalierbaren Abwehrschicht.

Für Airbus passt der Deal in eine größere Verteidigungsstrategie. Auf der ILA Berlin 2026 stellt der Konzern ohnehin stärker unbemannte Systeme, vernetzte Plattformen und europäische Verteidigungsfähigkeit in den Vordergrund. Airbus zeigt dort unter anderem Eurodrone, taktische Drohnensysteme und eigene Abfangdrohnen-Konzepte. Die Kooperation mit Alta Ares ergänzt diesen Kurs: Der Konzern will nicht nur Flugzeuge und Hubschrauber liefern, sondern komplette digitale Verteidigungsarchitekturen.

Der politische Rückenwind ist ebenfalls klar. Die EU-Kommission hat am 11. Februar 2026 einen Aktionsplan gegen Drohnenbedrohungen vorgestellt. Im Fokus stehen bessere Vorbereitung, Erkennung, Reaktion und Verteidigungsbereitschaft gegen feindliche Drohnen. Damit entsteht ein Markt, der nicht nur klassische Militärkunden betrifft, sondern auch Flughäfen, kritische Infrastruktur, Grenzen und öffentliche Einrichtungen.

Die Aktie von Airbus ist am Donnerstag (13:05 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,57 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 176,48 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 175,8EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.

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