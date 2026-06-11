AKTIEN IM FOKUS 2
Oracle trübt Stimmung im Software-Sektor - SAP unter Druck
- Zweifel an Rentabilität der KI-Ausgaben belasten Oracle
- Hohe KI-Investitionen schaffen Finanzierungsbedarf
- Oracles Kursrückgang belastet SAP und Branche
(neu: Kurse, Hintergrund und Experten-Stimmen)
NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Zweifel an der Profitabilität der massiven Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktien des US-Software- und Datacenter-Konzerns Oracle stark belastet. Die Papiere sackten im vorbörslichen US-Handel um mehr als sieben Prozent ab. Auch Branchenwerte gerieten unter Druck.
Oracle hatte zwar im vierten Geschäftsquartal weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden bekommen. Anleger störte es aber, dass der Kapitalbedarf für das Rennen um einen schnellen Ausbau der KI-Rechenkapazitäten auch bei Oracle riesig ist. So hatte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr weitaus mehr für Investitionen vorwiegend für KI-Technik ausgegeben als veranschlagt und am Markt erwartet, was bei Anlegern Bedenken hinsichtlich der Rentabilität des Geschäfts mit KI-Infrastruktur aufkommen ließ.
Nun stünden Oracle weitere hohe Geldabflüsse bevor, um die Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand aufzubauen, schrieben die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge. Das werde mehr Schulden und Eigenkapital benötigen.
Auch Marktbeobachter Stephen Innes äußerte sich skeptisch: "Oracle gerät in eine Vertrauenskrise." Zwar sei der vertraglich gesicherte Auftragsbestand beeindruckend, doch die hohen Investitionsausgaben, ein negativer freier Cashflow und ein neuer Finanzierungsbedarf veränderten die Debatte um die Bewertung der Aktien.
"Der Markt steht der KI-Story nach wie vor positiv gegenüber, ist jedoch nicht mehr bereit, dafür jeden Preis zu zahlen", fuhr Innes fort. Die Art von Kursbewegungen zeige, dass der überlaufene Tech-Sektor immer noch zu viel Hoffnung sowie zu viel Hebelwirkung mit sich bringe und nicht genug Spielraum für Enttäuschungen lasse.
Optimistischer gestimmt ist Experte Brent Thill vom Analysehaus Jefferies. Zwar habe Oracle das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 trotz des steigenden Auftragsbestandes unverändert gelassen. Das könnte die Bullen unter den Anlegern zunächst enttäuschen, rieche aber nach einer Aufstockung im weiteren Verlauf.
Gleichwohl zogen Investoren erst einmal negative Schlüsse für die Branche. So büßten hierzulande die Aktien des auf die Baubranche spezialisierten Softwareanbieters Nemetschek 3,6 Prozent ein. Die Papiere von SAP weiteten ihre jüngsten Kursverluste aus und fielen als Schlusslicht im Dax um gut 4,1 Prozent auf 143,56 Euro. Der deutsche Leitindex legte zuletzt etwas zu.
Mittlerweile hat sich das Chartbild für SAP deutlich eingetrübt. Nachdem zur Wochenmitte bereits die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Durchschnittslinie unterschritten wurde, folgte nun der Rutsch unter die 50-Tage-Linie. Diese beschreibt die mittelfristige Entwicklung. Die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für den langfristigen Trend wurde bereits im August gerissen.
Analyst Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan analysierte die Oracle-Zahlen hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP. So wies der Experte darauf hin, dass bei den Amerikanern der Schwung bei den sogenannten Cloud-Apps erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen habe. Diese Unternehmenssoftware automatisiert zentrale Prozesse und basiert auf KI, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Der nachlassende Schwung bei Oracles Cloud-Apps sendet Ogg zufolge auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Geschäft mit Unternehmenssoftware zur Steuerung und Automatisierung der Geschäftsabläufe. Der Experte erinnerte daran, dass der jüngste Bericht des Software-Riesen Microsoft ähnlich zu werten gewesen sei./la/ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 345,8 auf Tradegate (11. Juni 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,73 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -35,95 %/+60,12 % bedeutet.
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
SAP wird derzeit nicht wegen schwacher operativer Zahlen abgestraft, sondern wegen einer Mischung aus schwachem Gesamtmarkt, Software-Sektorangst, KI-Narrativ und allgemeinem Risikoabbau.
Man sieht gerade an mehreren Börsen, dass Geld aus Tech-, Software- und AI-nahen Werten abgezogen wird. In solchen Phasen wird nicht sauber zwischen guten und schlechten Firmen unterschieden. Fonds, ETFs und kurzfristige Marktteilnehmer reduzieren ganze Sektoren oder Risikokörbe. Dadurch geraten auch Qualitätsunternehmen wie SAP unter Druck, obwohl sich am operativen Geschäft nicht über Nacht etwas Grundsätzliches geändert hat.
Die entscheidende Frage ist nicht, ob SAP morgen verschwindet, sondern ob SAP seine starke Stellung auch in einer KI-geprägten Softwarewelt in Preissetzungsmacht und weiteres Wachstum übersetzen kann.
KI-Agenten können langfristig verändern, wie Nutzer mit Unternehmenssoftware arbeiten. Wenn Oberflächen und Teile der Prozesslogik stärker in KI-Schichten wandern, muss SAP beweisen, dass es nicht nur System of Record bleibt, sondern auch beim neuen Interface und bei der Monetarisierung von Business-AI relevant bleibt.
Für mich ist SAP fundamental stark, aber der Markt testet gerade die alte Software-Bewertung und zieht zusätzlich Liquidität aus dem ganzen Sektor. Das ist unangenehm, aber kein Beweis für eine kaputte SAP-Story. Ich denke langfristig, halte meine Position und würde bei weiteren deutlichen Kursrückgängen eher nachkaufen als verkaufen.
Im Heute ja......aber nur noch bei komplexen Aufgaben so.
Heute zieht SAP mit seinem US-Pendant Salesforce auch vom Kurswert her gleich.
Hier ist ein aktueller, aktienmarkt-orientierter Vergleich von Salesforce vs. SAP (Stand ca. 2025/2026) – mit Fokus auf die typischen kursrelevanten Kennzahlen:
📊 1. Vergleich der wichtigsten Kennzahlen
🔹 Bewertung (Valuation)
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|KGV (Forward)
|~23–29x https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~33–41x https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
|EV/EBITDA
|~14x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~15x https://www.financecharts.com/stocks/SAP/value/ev-to-ebitda
|EV/Sales
|~4.5x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~6.5–6.7x https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
|Price/Sales
|~4–5x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~6–7x https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- Salesforce ist auf fast allen Bewertungsmultiples günstiger
- SAP handelt mit einer deutlichen Bewertungsprämie
🔹 Wachstum
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Umsatzwachstum
|~7–9% https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx, https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
|Cloud ~24% https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|Gesamt-Umsatzwachstum
|einstellig
|moderat, aber Cloud-seitig stark
|Wachstumstrend
|klar rückläufig
|stabil bis steigend (Cloud)
👉 Interpretation:
- Salesforce hat aktuell Wachstumsverlangsamung
- SAP profitiert stark von Cloud-Transformation
🔹 Profitabilität
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Operative Marge
|~19–33% https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx
|~21% Ziel https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|EBITDA-Marge
|~30–40% https://multiples.vc/public-comps/salesforce-valuation-multiples
|niedriger (aber steigend)
|Free Cashflow Yield
|~7% https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SALESFORCE-INC-12180/bewertung/
|~2–3% https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- Salesforce ist aktuell profitabler (Cashflow-stark)
- SAP hat operativ stabile, aber etwas geringere Margen
🔹 Größenordnung
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Umsatz
|~38–43 Mrd. USD https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx, https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~37–43 Mrd. USD https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|Marktkapitalisierung
|~150–200 Mrd. USD https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~280–330 Mrd. USD https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- SAP wird vom Markt aktuell deutlich höher bewertet
🧠 2. Qualitative Treiber (sehr wichtig für Bewertung)
Salesforce
- Wachstum verlangsamt (wichtiger Grund für niedrige Bewertung) https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
- Markt sorgt sich wegen:
- AI-Disruption (Lizenzmodell) https://www.boerse-express.com/news/articles/sap-vs-salesforce-aktie-rekord-praemie-gegen-historischen-rabatt-859578
- Aktie stark gefallen (~-30% in 12 Monaten) https://www.boerse-express.com/news/articles/sap-vs-salesforce-aktie-rekord-praemie-gegen-historischen-rabatt-859578
👉 wirkt aktuell eher wie"Value-Growth-Hybrid"
SAP
- starke Cloud-Dynamik (S/4HANA, RISE) https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
- hohe Visibilität durch ERP-Position
- wahrgenommene Stabilität → Bewertungsprämie
👉 eher hoch bewerteter Qualitätswert
✅ 3. Fazit: Welche Aktie ist günstiger?
👉 Klarer Befund:
✅ Salesforce ist aktuell günstiger bewertet
- niedrigeres KGV (ca. 23–29 vs. 33–41)
- deutlich niedrigeres EV/Sales (~4.5 vs. ~6.5)
- höherer Free Cashflow Yield
➡️ Markt preist bei Salesforce:
- schwächeres Wachstum
- KI-Risiken
➡️ Markt zahlt bei SAP:
- stabilere Story
- Cloud-Migration
- geringeres Risiko
📌 Kurzform (Investor-Sicht)
- Salesforce = günstiger, aber mehr Unsicherheit
- SAP = teurer, aber qualitativ stabiler