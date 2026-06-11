[Im Fokus] Caterpillar verdient sich mit KI eine goldene Nase. Aber reicht das auch?

In diesem Kurzportrait geht um Caterpillar. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und ist heute in der Herstellung und dem Vertrieb von Bau- und Bergbaumaschinen tätig. Das Unternehmen stellt zudem industrielle Nebenprodukte her, darunter …



