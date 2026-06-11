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    [Im Fokus] Caterpillar verdient sich mit KI eine goldene Nase. Aber reicht das auch?

    In diesem Kurzportrait geht um Caterpillar. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und ist heute in der Herstellung und dem Vertrieb von Bau- und Bergbaumaschinen tätig. Das Unternehmen stellt zudem industrielle Nebenprodukte her, darunter Dieselmotoren und Gasturbinen. Mit einer Marktkapitalisierung von über 400 Mrd. Dollar zählt es damit zu den größten Industrieunternehmen der Welt.

    Als Industrieunternehmen, das stark in der Energie- und Bergbauindustrie engagiert ist, hängt Caterpillar am globalen Wirtschaftswachstum und den Rohstoffpreisen. Dies führt zu deutlichen Schwankungen der Unternehmensergebnisse und der Aktie. Jedenfalls bisher. Denn der Energie-Superzyklus, der durch den Nachfrageboom bei KI und KI-Infrastruktur angefeuert wird, erlebt auch Caterpillar eine deutlich steigende und robuste Nachfrage nach seinen Maschinen. Aber da ist noch mehr zu entdecken...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Im Fokus] Caterpillar verdient sich mit KI eine goldene Nase. Aber reicht das auch? In diesem Kurzportrait geht um Caterpillar. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und ist heute in der Herstellung und dem Vertrieb von Bau- und Bergbaumaschinen tätig. Das Unternehmen stellt zudem industrielle Nebenprodukte her, darunter …
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