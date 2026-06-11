Intel Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 11.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +6,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 97,41€, mit einem Plus von +6,15 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Intel Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +132,77 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -2,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +193,21 %.

Während Intel heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,16 %. Damit gehört Intel heute zu den auffälligeren Werten.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,49 % 1 Monat -12,90 % 3 Monate +132,77 % 1 Jahr +382,67 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 11.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,13 Mrd.EUR € wert.

Nach wochenlanger Rally stehen Tech-Werte jetzt unter Abgabedruck - die aus den USA, aber auch aus Asien und Europa. Ist die Branche heiß gelaufen, oder handelt es sich nur um eine kleine Pause? Die Einschätzungen gehen auseinander. 11. Juni …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,78 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,04 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,95 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.