BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 40,76EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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