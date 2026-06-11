BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Exportdaten aus Mexiko für Mai lägen im Einklang mit dem Umsatzausblick der Schwaben für das zweite Quartal, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Für Daimler Truck seien sie besonders aussagekräftig, da etwa 60 Prozent ihrer Absatzvolumina in den USA aus Mexiko importiert werde./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 40,76EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
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